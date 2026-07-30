Mark Zuckerberg želi milijarde AI agenata. Je li nam to doista potrebno?

Ljudi bi mogli koristiti ove agente da bi im pomogli s financijama, zdravljem, međuljudskim odnosima i upravljanjem kućanstvom
Glavni izvršni direktor tvrtke Meta Platforms Mark Zuckerberg pokušava uvjeriti investitore u svoje predviđanje za budućnost, prema kojem će milijarde ljudi imati osobne agente umjetne inteligencije.
'Mislim da je izuzetno malo vjerojatno to da za pet godina, naprimjer, nećete imati milijarde ljudi s osobnim agentom koji razumije vaše ciljeve i radi samo u vaše ime 24/7 kako biste postigli svoje ciljeve u bilo kojoj domeni koja vas zanima', rekao je Zuckerberg tijekom kvartalnog poziva investitora na ulaganje.
Ljudi bi, prema njegovom mišljenju, mogli koristiti ove agente kako bi im pomogli s financijama, zdravljem, međuljudskim odnosima i upravljanjem kućanstvom.
'Kako se krećemo prema budućnosti u kojoj svi komuniciramo s više agenata, mislim da će WhatsApp i naše druge platforme za razmjenu poruka postati sve važnije', uvjeren je Zuckerberg, napominjući da je WhatsApp već vodeća platforma na kojoj korisnici komuniciraju s Meta AI-em.
Još jedan projekt koji će gutati novac unedogled?
Google je također naglasio prilagođene AI agente kao ključnu novu značajku u svojoj reviziji pretraživanja, što je izazvalo negodovanje korisnika. U međuvremenu su povećane pretplate na Anthropicov Claude nakon pohvala agentskom asistentu za računalno kodiranje Claude Codeu.
Metin Reality Labs - odjel odgovoran za AR naočale, VR konzole i prateći softver - izgubio je pak oko 4,6 milijardi američkih dolara u ovom kvartalu, otprilike u skladu s gubicima koje je odjel objavljivao svaki kvartal od 2021. godine, a sada ukupno iznose oko 88 milijardi.
Izdaci tvrtke za umjetnu inteligenciju vjerojatno će se povećati, a u ovom je tromjesečju izvijestila o slobodnom novčanom toku od 784 milijuna dolara, što je pad u odnosu na 8,55 milijardi dolara u istom tromjesečju prošle godine.
Pad je to od 91 posto u odnosu na lani, pogoršan ulaganjima u infrastrukturu umjetne inteligencije. 'Vjerujemo da će i dalje postojati znatno veća marža na prodaji inteligencije nego na izravnoj prodaji računalstva, ali mislimo da očito postoji velika prilika i za prodaju računalstva', rekao je Zuckerberg.
U konačnici, vjeruje da će osobni agenti koje Meta razvija biti temelj za sljedeći val proizvoda i prihodovnih linija u mjesecima i godinama što dolaze. Do sada je Metine poslovne agente, globalno predstavljene na WhatsAppu i Messengeru ovog tromjesečja, usvojilo više od milijun tvrtki.
Postoji granica korisnosti AI agenata
S druge strane, istraživanje koje su nedavno proveli u Laboratoriju za fiziku umjetne inteligencije (PAI) NTT Researcha i Centru za znanost o mozgu (CBS) Sveučilišta Harvard pokazalo je da postoji granica nakon koje broj aktivnih AI agenata postaje više problem nego rješenje.
Za procjenu interakcija više agenata koristili su igru Flag, čiji je cilj pogoditi nacionalnu zastavu koju svaki agent tek djelomično vidi.
Agenti smiju međusobno komunicirati i dogovarati se. Kada se 85 posto ili više njih složi oko toga koju državu vide tijekom tri uzastopne runde analize ili nakon ograničenog broja dopuštenih koraka, igra je završena.
Istraživanje je pokazalo da je 16 idealan broj agenata. Ako ih je manje, softver ne može prikupiti dovoljno dokaza za donošenje odluke konsenzusom, no ako ih je više, agenti se polariziraju i dijele u suprotstavljene tabore.