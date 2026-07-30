Mark Zuckerberg želi milijarde AI agenata. Je li nam to doista potrebno?

'Mislim da je izuzetno malo vjerojatno to da za pet godina, naprimjer, nećete imati milijarde ljudi s osobnim agentom koji razumije vaše ciljeve i radi samo u vaše ime 24/7 kako biste postigli svoje ciljeve u bilo kojoj domeni koja vas zanima', rekao je Zuckerberg tijekom kvartalnog poziva investitora na ulaganje.

Glavni izvršni direktor tvrtke Meta Platforms Mark Zuckerberg pokušava uvjeriti investitore u svoje predviđanje za budućnost, prema kojem će milijarde ljudi imati osobne agente umjetne inteligencije.

Ljudi bi, prema njegovom mišljenju, mogli koristiti ove agente kako bi im pomogli s financijama, zdravljem, međuljudskim odnosima i upravljanjem kućanstvom.

'Kako se krećemo prema budućnosti u kojoj svi komuniciramo s više agenata, mislim da će WhatsApp i naše druge platforme za razmjenu poruka postati sve važnije', uvjeren je Zuckerberg, napominjući da je WhatsApp već vodeća platforma na kojoj korisnici komuniciraju s Meta AI-em.

Još jedan projekt koji će gutati novac unedogled?

Google je također naglasio prilagođene AI agente kao ključnu novu značajku u svojoj reviziji pretraživanja, što je izazvalo negodovanje korisnika. U međuvremenu su povećane pretplate na Anthropicov Claude nakon pohvala agentskom asistentu za računalno kodiranje Claude Codeu.

Metin Reality Labs - odjel odgovoran za AR naočale, VR konzole i prateći softver - izgubio je pak oko 4,6 milijardi američkih dolara u ovom kvartalu, otprilike u skladu s gubicima koje je odjel objavljivao svaki kvartal od 2021. godine, a sada ukupno iznose oko 88 milijardi.

Izdaci tvrtke za umjetnu inteligenciju vjerojatno će se povećati, a u ovom je tromjesečju izvijestila o slobodnom novčanom toku od 784 milijuna dolara, što je pad u odnosu na 8,55 milijardi dolara u istom tromjesečju prošle godine.

Pad je to od 91 posto u odnosu na lani, pogoršan ulaganjima u infrastrukturu umjetne inteligencije. 'Vjerujemo da će i dalje postojati znatno veća marža na prodaji inteligencije nego na izravnoj prodaji računalstva, ali mislimo da očito postoji velika prilika i za prodaju računalstva', rekao je Zuckerberg.

U konačnici, vjeruje da će osobni agenti koje Meta razvija biti temelj za sljedeći val proizvoda i prihodovnih linija u mjesecima i godinama što dolaze. Do sada je Metine poslovne agente, globalno predstavljene na WhatsAppu i Messengeru ovog tromjesečja, usvojilo više od milijun tvrtki.