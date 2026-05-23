Svi je imamo na računalu, a malo tko je koristi: Ova aplikacija otključava niz genijalnih opcija

No znate li da postoji čitav niz novih mogućnosti skrivenih u pomoćnoj aplikaciji vašeg prijenosnog računala? I to je možda jedino mjesto na kojem ih možete pronaći.

Vjerojatno znate kako namjestiti računalni miš, kontrolirati pozadinu i prilagoditi vrijeme mirovanja prijenosnog računala preko stranice s postavkama operativnog sustava Windows.

Što je pomoćna aplikacija?

To je dio softvera koji proizvođač isporučuje s osobnim računalom, kao što je Microsoftova aplikacija Surface ili Lenovo Vantage.

Ljudi ih često preskaču, iako ne bi trebali jer nude niz zanimljivih mogućnosti.

Kako pronaći pomoćnu aplikaciju?

Većina prijenosnih računala ima iste osnovne komponente: zaslon, tipkovnicu, CPU... Ali može postojati prilično velika razlika među njihovim pomoćnim aplikacijama među dobavljačima.

Zajedničko im je to što ćete ih nakon postavljanja računala obično pronaći na radnoj površini, programskoj traci ili oboje. Jednostavno dvaput kliknite na nju da biste otvorili onu na svom računalu.

Evo pregleda nekih od najčešćih značajki koje možete naći u aplikacijama ove vrste.

Računalna nadzorna ploča, jamstvo i opcije servisa

Mnogi od početnih zaslona uslužnih aplikacija sadrže sažetak osnovnih karakteristika osobnog računala, uključujući stanje baterije (razina napunjenosti itd.), dostupnu memoriju i pohranu, a možda i opterećenje središnjeg procesora i temperaturu.

Ovdje ćete također obično pronaći serijski broj računala i status jamstva te kontaktne podatke za tehnička pitanja i zahtjeve za servisiranjem. Neke pomoćne aplikacije uključivat će testove ili dijagnostiku. Ako imate problema s računalom, ovo je najbolje mjesto za početak.

Ali možete s njega krenuti i u potragu za nadogradnjama za računalo jer možda neće sve one potencijalno korisne biti dostupne putem stranice Windows Update ili trgovine Microsoft Store.

Upravljajte ventilatorom prijenosnog računala

Možete pratiti performanse laptopa pomoću kontrola napajanja u Windowsima 11, a one ga mogu staviti u način rada visokih performansi ili ga smanjiti na nižu razinu kako bi se produljilo trajanje baterije.

Pomoćni softver prijenosnog računala obično nudi alternativnu opciju: namještanje brzine ventilatora. Veća brzina znači viši stupanj hlađenja, što može omogućiti rad na većim brzinama.

S druge strane, pojedina prijenosna računala moguće je namjestiti za tihi način rada, što ograničava performanse, ali uvelike smanjuje buku ventilatora.