Svi je imamo na računalu, a malo tko je koristi: Ova aplikacija otključava niz genijalnih opcija

Praktično sva osobna računala s Microsoftovim operativnim sustavom dolaze s aplikacijom kojom možete otključati niz inače nedostupnih značajki
Vjerojatno znate kako namjestiti računalni miš, kontrolirati pozadinu i prilagoditi vrijeme mirovanja prijenosnog računala preko stranice s postavkama operativnog sustava Windows.
No znate li da postoji čitav niz novih mogućnosti skrivenih u pomoćnoj aplikaciji vašeg prijenosnog računala? I to je možda jedino mjesto na kojem ih možete pronaći.
Pogledajmo o čemu se radi.
Što je pomoćna aplikacija?
To je dio softvera koji proizvođač isporučuje s osobnim računalom, kao što je Microsoftova aplikacija Surface ili Lenovo Vantage.
Ljudi ih često preskaču, iako ne bi trebali jer nude niz zanimljivih mogućnosti.
Kako pronaći pomoćnu aplikaciju?
Većina prijenosnih računala ima iste osnovne komponente: zaslon, tipkovnicu, CPU... Ali može postojati prilično velika razlika među njihovim pomoćnim aplikacijama među dobavljačima.
Zajedničko im je to što ćete ih nakon postavljanja računala obično pronaći na radnoj površini, programskoj traci ili oboje. Jednostavno dvaput kliknite na nju da biste otvorili onu na svom računalu.
Evo pregleda nekih od najčešćih značajki koje možete naći u aplikacijama ove vrste.
Računalna nadzorna ploča, jamstvo i opcije servisa
Mnogi od početnih zaslona uslužnih aplikacija sadrže sažetak osnovnih karakteristika osobnog računala, uključujući stanje baterije (razina napunjenosti itd.), dostupnu memoriju i pohranu, a možda i opterećenje središnjeg procesora i temperaturu.
Ovdje ćete također obično pronaći serijski broj računala i status jamstva te kontaktne podatke za tehnička pitanja i zahtjeve za servisiranjem. Neke pomoćne aplikacije uključivat će testove ili dijagnostiku. Ako imate problema s računalom, ovo je najbolje mjesto za početak.
Ali možete s njega krenuti i u potragu za nadogradnjama za računalo jer možda neće sve one potencijalno korisne biti dostupne putem stranice Windows Update ili trgovine Microsoft Store.
Upravljajte ventilatorom prijenosnog računala
Možete pratiti performanse laptopa pomoću kontrola napajanja u Windowsima 11, a one ga mogu staviti u način rada visokih performansi ili ga smanjiti na nižu razinu kako bi se produljilo trajanje baterije.
Pomoćni softver prijenosnog računala obično nudi alternativnu opciju: namještanje brzine ventilatora. Veća brzina znači viši stupanj hlađenja, što može omogućiti rad na većim brzinama.
S druge strane, pojedina prijenosna računala moguće je namjestiti za tihi način rada, što ograničava performanse, ali uvelike smanjuje buku ventilatora.
Namjestite raspon boja
Većina svakodnevnih korisnika nikada ne treba prilagođavati raspon boja ili način na koji su predstavljene na zaslonu.
Međutim, ako koristite profesionalno ili vrhunsko prijenosno računalo, ove opcije mogu biti ugrađene, kao što je P3 raspon boja za fotografije i videoradove, Adobe RGB za dizajn i ispis, i tako dalje.
U pojedinim slučajevima pomoćni softver omogućuje promjenu postavki zaslona jednim klikom na dugme.
Odredite način punjenja
Većinu modernih prijenosnih računala možete prebacivati između načina rada koji štedi bateriju i onog koji je maksimalno troši koristeći pomoćnu aplikaciju. Time možete, primjerice, dobiti dodatnih sat ili dva trajanja baterije.
Namještanje zvuka
Prošli su, nažalost, dani u kojima ste se mogli pouzdati u grafički ekvilizator za namještanje postavki zvuka prijenosnog računala. Sada se te prilagodbe, u obliku unaprijed postavljenih postavki, mogu pronaći u pomoćnoj aplikaciji ili u samom audio algoritmu (ili oboje).
Pomoćni program računala trebao bi biti jedno od prvih mjesta na kojima ćete vidjeti koje opcije imate za namještanje zvuka na njemu.
OLED zaštita
Ako prijenosno računalo ima zaslon OLED, potražite neki oblik kontrole upravljanja u pomoćnoj aplikaciji. To može, recimo, uključivati opcije za zatamnjivanje ili isključivanje zaslona.
Provjerite ima li vaša pomoćna aplikacija karticu Display i pogledajte koje su mogućnosti tamo dostupne.
Detekcija prisutnosti
Otkrivanje prisutnosti je sveobuhvatni pojam koji određuje jeste li još uvijek ispred računala. U većini slučajeva, ako ono ne može utvrditi da ste u blizini, zaključat će se da bi spriječilo krađu podataka.
Kad se vratite, prijenosno računalo moglo bi prvo upotrijebiti web kameru kako bi otkrilo je li netko u blizini, a zatim je aktivno uključiti da bi vam prepoznalo lice.
Starija izdanja mogu koristiti blizinu pametnog telefona (povezanog putem Bluetootha) kao detektor prisutnosti. Pojedina od njih kombiniraju i otkrivanje prisutnosti s drugim funkcijama – primjerice, pauziranjem reprodukcije videozapisa, piše PC World.