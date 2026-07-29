Pronalazak godine: U njemačkoj špilji pronađene figurice ptica stare 40 tisuća godina

Vijest o otkriću u spilji Hohle Fels (Šuplja stijena) blizu grada Ulma podijelio je voditelj iskapanja s Odjela za pretpovijest i ranu povijest Sveučilišta u Tuebingenu Nicholas Conard.

Conard je opisao rezbarije kao "pronalazak godine."

Prema riječima znanstvenika, jedna figurica gotovo je cjelovit prikaz ptice koja miruje, vjerojatno u gnijezdu. Druga prikazuje pticu raširenih krila, iako joj je lijevo krilo slomljeno i ne može se rekonstruirati jer nedostajući dio nije pronađen. Rezbarije su pronađene u nižim arheološkim slojevima kulture mlađeg paleolitika koji datiraju od prije oko 40.000 godina.