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Pronalazak godine: U njemačkoj špilji pronađene figurice ptica stare 40 tisuća godina

M.Či./Hina

29.07.2026 u 20:56

Figure ptica od bjelokosti
Figure ptica od bjelokosti Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Ralf Ehmann ©urmu
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Dvije sićušne figurice ptica izrađene od bjelokosti pronađene su u njemačkoj spilji koja se nalazi na UNESCO-ovu popisu svjetske baštine, objavili su u srijedu arheolozi iz jugozapadne Njemačke

Vijest o otkriću u spilji Hohle Fels (Šuplja stijena) blizu grada Ulma podijelio je voditelj iskapanja s Odjela za pretpovijest i ranu povijest Sveučilišta u Tuebingenu Nicholas Conard.

Conard je opisao rezbarije kao "pronalazak godine."

Prema riječima znanstvenika, jedna figurica gotovo je cjelovit prikaz ptice koja miruje, vjerojatno u gnijezdu. Druga prikazuje pticu raširenih krila, iako joj je lijevo krilo slomljeno i ne može se rekonstruirati jer nedostajući dio nije pronađen. Rezbarije su pronađene u nižim arheološkim slojevima kulture mlađeg paleolitika koji datiraju od prije oko 40.000 godina.

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Dva centimetra duga, jedan centimetar široka i 0,5 visoka, ptica s raširenim krilima najmanje je umjetničko djelo iz ledenog doba ikad pronađeno na području UNESCO-ove svjetske baštine.

Obje su rezbarije iznimno lagane, teže samo 1,3 grama, odnosno 0,7 grama.

Svrha figurica nije jasna, a pretpostavlja se da su bile ili osobni talismani ili simboli pripadnosti skupini. 

Prije četvrt stoljeća arheolozi su u istoj spilji otkrili još jednu rezbariju koja prikazuje vodenu pticu.

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