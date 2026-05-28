Kako ostati korak ispred u utrci s umjetnom inteligencijom na poslu?

Ipak, čini se izvjesnim kako će ljudi i dalje biti potrebni još neko vrijeme. Postoje koraci koje možete poduzeti kako vas umjetna inteligencija ne bi zakačila u već prvom valu implementacije.

Sve češće stižu vijesti o otpuštanjima zbog uvođenja umjetne inteligencije. Prema nedavnom izvješću Goldman Sachsa, umjetna inteligencija već je smanjila mjesečni rast plaća u SAD-u za otprilike 16 tisuća radnih mjesta u protekloj godini.

Revidirajte svoju ulogu



Potreban vam je jasan pogled na ono što radite na svom poslu. Zamislite poslove kao skup zadataka između kojih se prebacujemo, često više puta dnevno.



Koji među tim zadacima se najviše ponavljaju? Koji su računalne prirode, temeljeni na unaprijed postavljenim pravilima i preoblikovanju sirovih podataka u neki drugi oblik, također unaprijed određen (primjerice, obrada izvješća o troškovima)?



Što je posao lakše predvidjeti, to je pogodniji za automatizaciju. Što je pogodniji za automatizaciju, to su izgledi veći kako će ga u dogledno vrijeme preuzeti AI.



S druge strane, ugostitelji, zdravstveni djelatnici i kvalificirani obrtnici mogu mirno spavati još neko vrijeme. Robotika vjerojatno neće napraviti pomake nužne kako bi ih se zamijenilo još barem desetak godina.



Uložite u vještine koje je strukturno teško automatizirati



Usredotočite se na vještine koje nisu ponovljive, predvidljive i temeljene na pravilima.



Osim fizičkog rada, umjetna inteligencija još nije toliko dobra u rješavanju zadataka koji zahtijevaju emocionalnu i društvenu svijest, poput razumijevanja organizacijske kulture ili grupne dinamike.



Općenito gledano, i dalje se muči s kontekstom, prepoznavanjem i razumijevanjem različitih okolnosti u kojima ljudi djeluju.



Također, umjetna inteligencija ima tendenciju biti rekurzivna, ne inventivna ili kreativna. Dobro će razraditi nešto što joj ponudite, ali za dobru ideju (i procjenu hoće li njen uradak funkcionirati među drugim ljudima) i dalje je potreban čovjek.



Uložite u te vještine. Ako dio vašeg posla uključuje prodaju i uvjeravanje ljudi na potpisivanje ugovora, usredotočite se na međuljudske vještine koje vam pomažu u izgradnji povjerenja s klijentima.



Kupci se mogu obratiti umjetnoj inteligenciji radi istraživanja, ali obično i dalje žele imati posla s ljudskim bićem kada obavljaju velike kupnje.



Prigrlite umjetnu inteligenciju i naučite kako je iskoristiti za sebe



Umjetna inteligencija uskoro će postati sveprisutni dio naših života, baš kao i internet.



Upoznajte se s glavnim sustavima umjetne inteligencije. Pitajte razne robote za brbljanje temeljene na umjetnoj inteligenciji o svom poslu i kako vam mogu pomoći u podizanju učinkovitosti vašeg rada.

Isprobajte njihove prijedloge. Igrajte se s novim alatima za računalno kodiranje koji vam pomažu u izradi vlastite aplikacije i web stranice bez potrebe za pisanjem vlastitog koda.



No, chatbotovi nisu ono što umjetnu inteligenciju čini korisnom na radnom mjestu, već su to agenti umjetne inteligencije ili programi koji se automatski pokreću, donose odluke i poduzimaju radnje autonomno.



Možete naučiti kako napraviti vlastite agente, u čemu vam chatbot može pomoći.



Pokušajte s upitom: 'Želim naučiti kako napraviti agenta umjetne inteligencije. Provedite me kroz korake za stvaranje agenta koji može obaviti [određeni zadatak].', piše CNN Business.