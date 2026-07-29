Znanost srušila mit o multitaskingu: Mozak može raditi dvije stvari odjednom, ali pod jednim uvjetom

Čini se kao da se moderan način života temelji na odrađivanju više zadataka u isto vrijeme (multitasking). I dok neki tvrde da im je to stil života, drugi kažu da mogu raditi samo jednu po jednu stvar.

Što o tome kaže znanost? Prema studiji objavljenoj u časopisu Journal of Cognitive Neuroscience, mozak baš i nije sposoban raditi dvije kognitivno zahtjevne zadaće istovremeno. Ali to ne znači da nije sposoban za multitasking.

Istraživači s američkog Sveučilišnog medicinskog centra Georgetown otkrili su da određene zadatke koje stalno radimo možemo odraditi na 'autopilotu', što oslobađa prostor u mozgu za kognitivno zahtjevnije zadaće.