Znanost srušila mit o multitaskingu: Mozak može raditi dvije stvari odjednom, ali pod jednim uvjetom

Mnogi se vole hvaliti da mogu obavljati više stvari odjednom i da su zbog toga uspješniji od drugih. No je li to baš tako?
Čini se kao da se moderan način života temelji na odrađivanju više zadataka u isto vrijeme (multitasking). I dok neki tvrde da im je to stil života, drugi kažu da mogu raditi samo jednu po jednu stvar.
Što o tome kaže znanost? Prema studiji objavljenoj u časopisu Journal of Cognitive Neuroscience, mozak baš i nije sposoban raditi dvije kognitivno zahtjevne zadaće istovremeno. Ali to ne znači da nije sposoban za multitasking.
Istraživači s američkog Sveučilišnog medicinskog centra Georgetown otkrili su da određene zadatke koje stalno radimo možemo odraditi na 'autopilotu', što oslobađa prostor u mozgu za kognitivno zahtjevnije zadaće.
Kao primjer navode vožnju automobila. Kad osoba tek uči voziti, sva njena mentalna i fizička energija usmjerena je na izvršavanje pravih kombinacija pokreta i planiranje sljedećeg koraka. No nakon nekoliko mjeseci ili godina prakse više ne razmišlja svjesno o tome što radi u vožnji, već vozi 'automatski'.
Istraživači su otkrili da nakon opsežne vježbe mozak može učinkovito preusmjeriti neke zadatke oko 'svog glavnog računalnog centra', kao da stvara obilaznicu, kako bi se smanjio mentalno preopterećenje i poboljšao sposobnost obavljanja više zadataka istovremeno.
'Ohrabrujuće je to što zaista možete naučiti obavljati više zadataka istovremeno. Zapravo postoji način da preoblikujete arhitekturu mozga i koristite njegove druge dijelove', pojašnjava glavni autor studije, neuroznanstvenik Maximilian Riesenhuber.
Ističe da njihovo otkriće ima brojne potencijalne implikacije za razumijevanje učenja, a može je imati i za razvoj umjetne inteligencije.
'Ono što pokazujemo jest da se sklopovi zapravo mijenjaju tako da mozak može raditi dvije stvari odjednom', kaže Riesenhuber, dodajući: 'Ovo je zaista pravi multitasking.'