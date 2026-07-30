Kad Zagreb zapleše: Zrinjevac postaje najljepši ljetni plesni podij u gradu

Postoje ljetne večeri koje pamtimo po glazbi, neke po ljudima, a neke po osjećaju da je cijeli grad nakratko usporio i prepustio se trenutku. Upravo će takve večeri ponovno zaživjeti u samom srcu Zagreba. Plesnjak na Zrinjevcu, koji se održava od 31. srpnja do 29. kolovoza 2026., donosi deset večeri koncerata, besplatnih plesnih radionica i druženja pod zvijezdama.

U središtu Zagreba postoji mjesto na kojem grad zvuči drukčije. Tramvaji su još uvijek blizu, užurbani koraci prolaznika nisu sasvim utihnuli, ali ispod stoljetnih krošnji Zrinjevca vrijeme kao da se kreće sporijim ritmom. Kad se upale svjetla oko Glazbenog paviljona, a prvi akordi zaplove parkom, svakodnevica ostaje izvan zamišljenog plesnog podija. Netko će doći u paru, netko s prijateljima, a netko samo iz znatiželje. No dovoljno je nekoliko taktova da se razlike izgube i da jedan od najpoznatijih zagrebačkih parkova postane velika ljetna pozornica. Od 31. srpnja do 29. kolovoza 2026., svakog petka i subote, Plesnjak na Zrinjevcu donosi deset večeri plesa, druženja i koncerata uživo. Program počinje u 17 sati, plesne radionice održavaju se od 18 do 19 sati, dok su večernji koncerti na rasporedu od 20 do 23 sata.

Kad je ples bio najbolji način upoznavanja grada i ljudi Plesnjaci su tijekom pedesetih, šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog stoljeća bili mnogo više od običnog večernjeg izlaska. Ondje se slušala nova glazba, pokazivali tek naučeni koraci, dogovarali susreti i rađale ljubavi. Uz pop, rock, jazz i swing odrastale su generacije Zagrepčana koje se tih večeri i danas sjećaju s posebnim osmijehom. Nije tada bilo aplikacija koje su predlagale kamo otići ni algoritama koji su birali sljedeću pjesmu. Bili su dovoljni orkestar, slobodna večer i malo hrabrosti da nekoga pozovete na ples. Plesnjak na Zrinjevcu oživljava upravo taj duh, ali ga ne pokušava pretvoriti u muzejsku uspomenu. Umjesto nostalgije radi nostalgije, nekadašnja zagrebačka tradicija dobiva suvremeno, otvoreno i razigrano izdanje. Na istom će podiju zaplesati oni koji pamte stare plesnjake, oni koji su odrasli uz sasvim drukčiju glazbu i oni koji će možda upravo na Zrinjevcu napraviti svoj prvi pravi plesni korak. Jer ples je jedan od rijetkih jezika za koje vam ne treba prijevod. Glazbeni paviljon kao pozornica gradskog života Teško je zamisliti prikladnije mjesto za ovakav događaj. Glazbeni paviljon na Zrinjevcu još je 1891. godine postao prepoznatljivo mjesto promenadnih koncerata, a više od stoljeća poslije i dalje je jedan od simbola zagrebačkog središta. Okružen zelenilom, povijesnim pročeljima i karakterističnim gradskim vizurama, Zrinjevac istodobno djeluje svečano i prisno. Možete ga promatrati kao jednu od najljepših zagrebačkih razglednica, ali njegova prava vrijednost otkriva se tek kada postane mjesto susreta. Upravo će zato tijekom pet ljetnih vikenda paviljon ponovno preuzeti svoju staru ulogu. Neće biti samo arhitektonski ukras nego živo središte glazbe, plesa i druženja. Pod njegovim krovom izmjenjivat će se izvođači i glazbeni stilovi, dok će prostor oko njega pripasti plesačima - iskusnima, početnicima i svima koji se između te dvije kategorije odbijaju svrstati.

Od cha-cha-cha do bečkog valcera Na Zrinjevcu ovoga ljeta neće postojati samo jedan ritam. Program je zamišljen kao putovanje kroz različite plesne stilove pa će posjetitelji moći iskušati discofox, cha-cha-cha, jive, rumbu, tango, salsu, bachatu te engleski i bečki valcer. Plesne radionice vodit će instruktori Plesnog centra Zagreb by Nicolas, a zamišljene su tako da im se mogu pridružiti i oni koji nikada prije nisu pohađali plesni tečaj. To znači da ne morate znati što učiniti s rukama, u kojem trenutku krenuti lijevom nogom ni kako izgledati potpuno opušteno dok brojite korake u sebi. Radionica je upravo mjesto za pogrešne korake, spontani smijeh i ono prvo iznenađenje kada se pokret odjednom uskladi s glazbom. Jednoga će se vikenda plesati uz zaigrani discofox i elegantni cha-cha-cha, drugoga uz energični jive i zavodljivu rumbu. Salsa i bachata donijet će atmosferu toplih južnjačkih noći, dok će engleski i bečki valcer posljednjem vikendu dati notu klasične elegancije. Na kraju ljeta možda nećete znati svaki korak, ali ćete zasigurno imati svoj omiljeni ritam.

Zašto su plesnjaci nekad bili puno više od izlaska? Prije društvenih mreža, aplikacija za upoznavanje i online evenata, plesnjaci su bili jedno od glavnih mjesta susreta, druženja i upoznavanja. Ondje se nije dolazilo samo zbog glazbe i plesa, nego i zbog mode, novih poznanstava i osjećaja pripadnosti gradskoj sceni. Za mnoge su upravo plesnjaci bili mjesta prvih simpatija, prvih spojeva i prvih ozbiljnijih ljubavi.

Deset večeri, deset razloga za dolazak Plesni dio programa prati raznovrstan niz koncerata uživo. Točan popis događanja pogledajte na linku. Prvu večer, 31. srpnja, nakon radionice discofoxa nastupa Louise, dok je 1. kolovoza, uz cha-cha-cha, na rasporedu Bacon & Blues Corp. Sljedeći vikend donosi jive uz Siniša Radan Garden Party te rumbu i nastup Groovy Cakesa. Sredinom kolovoza na programu su cha-cha-cha uz bend Ima gruva te samba uz The Sway Band. Za salsu 21. kolovoza glazbenu će kulisu pružiti Davor Doležal Quartet, a večer poslije bachata se pleše uz Silver Lining Collective. Završnica pripada valcerima: 28. kolovoza engleskom valceru uz Šleper Šlager, a 29. kolovoza bečkom valceru i grupi Superstary. Svaka večer tako ima vlastiti karakter. Možete odabrati onu čiji vam je ples najprivlačniji, doći zbog omiljenog izvođača ili jednostavno nekoliko puta navratiti na Zrinjevac i dopustiti da vas program iznenadi. Možda ćete prvi put samo promatrati. Drugi put lagano pratiti ritam nogom. Treći put već se naći pred paviljonom, među ljudima koji su odlučili da ljetna večer nije stvorena za sjedenje kod kuće.

Luksuz koji ne traži mnogo planiranja U vremenu kada se za gotovo svaki doživljaj rezervira termin, kupuje ulaznica i izrađuje precizan raspored, posebna je vrijednost Plesnjaka na Zrinjevcu njegova jednostavnost. Dovoljno je doći. Možete stići ranije, pronaći mjesto u hladu i promatrati kako se park postupno puni. Možete se pridružiti radionici u 18 sati, prošetati središtem grada pa se vratiti na koncert. Možete nakon posla produžiti prema Zrinjevcu ili večer početi kavom, sladoledom i laganom šetnjom kroz Lenucijevu potkovu. Nisu potrebne plesne cipele ni posebno osmišljena odjevna kombinacija. Udobna obuća sasvim je dovoljna, a najvažnije je ponijeti malo znatiželje i spremnosti na pokret. U slučaju lošeg vremena, program predviđen za petak ili subotu premješta se na nedjelju. Ako se zbog vremenskih prilika odgodi cijeli vikend, program će biti održan tijekom prvog vikenda u rujnu.

KORISNE INFORMACIJE Događanje: Plesnjak na Zrinjevcu

Lokacija: Zrinjevac, prostor oko Glazbenog paviljona

Termin: Petkom i subotom, od 31. srpnja do 29. kolovoza 2026.

Početak programa: 17 sati

Plesne radionice: Od 18 do 19 sati

Koncerti: Od 20 do 23 sata

Plesni stilovi: Discofox, cha-cha-cha, jive, rumba, samba, salsa, bachata, engleski i bečki valcer

Napomena: U slučaju lošeg vremena program se prebacuje na nedjelju, odnosno na prvi vikend u rujnu ako bude odgođen cijeli vikend.

Zagreb koji se ne promatra samo kroz objektiv Turistička razglednica grada obično prikazuje njegove najljepše građevine, trgove i parkove. No grad se ne upoznaje samo promatranjem. Potrebno je čuti njegov zvuk, osjetiti njegov ritam i pronaći trenutak u kojem se posjetitelj više ne osjeća kao gost. Plesnjak na Zrinjevcu pruža upravo takav doživljaj. Za putnike je to prilika da Zagreb upoznaju izvan uobičajenog itinerara – ne samo kao grad muzeja, arhitekture i kavana nego kao grad otvorenih susreta i živih tradicija. Za Zagrepčane je to podsjetnik da se neke od najljepših ljetnih večeri mogu pronaći u poznatom parku, svega nekoliko koraka od svakodnevnih ruta. Ondje se mogu susresti različiti jezici i generacije, ali glazba brzo uklanja potrebu za formalnim upoznavanjem. Jedan osmijeh, pružena ruka i nekoliko osnovnih koraka često su sasvim dovoljni. Grad je najljepši kada postane zajednički dnevni boravak Najuspješnija gradska događanja nisu nužno ona s najvećim pozornicama i najglasnijim programima. To su često ona koja poznatom prostoru daju novu energiju i potaknu ljude da u njemu ostanu malo dulje nego što su planirali. Plesnjak na Zrinjevcu upravo je takav događaj. Pretvara park u zajednički dnevni boravak pod vedrim nebom. Potiče prolaznike da zastanu, početnike da se odvaže, iskusne plesače da pokažu što znaju, a generacije koje pamte nekadašnje plesnjake da svoje priče podijele s onima koji ih tek otkrivaju. U tome je i njegova posebna čar: nije važno dolazite li zbog plesa, glazbe, društva ili atmosfere. Vrlo je vjerojatno da ćete kući ponijeti ponešto od svega.

Ljeto koje ćemo pamtiti po koracima Dok dan polako ustupa mjesto večeri, svjetla oko paviljona postaju izraženija, glazba glasnija, a krug plesača sve veći. Netko izvodi sigurne i precizne korake, netko improvizira, netko se smije vlastitim pogreškama. Na rubovima podija stoje znatiželjni promatrači koji još uvijek tvrde da „nisu za ples“. Barem do sljedeće pjesme. Od kraja srpnja do kraja kolovoza Zrinjevac će petkom i subotom ponovno podsjećati da se ljeto u Zagrebu ne mjeri samo visokim temperaturama i brojem sunčanih dana. Mjeri se večerima provedenima na otvorenom, glazbom koju čujemo dok prolazimo gradom i trenucima kada odlučimo promijeniti plan – te umjesto odlaska kući napraviti još jedan krug oko plesnog podija. Jer neke od najboljih zagrebačkih priča ne počinju velikim riječima. Počinju jednostavnim pitanjem: Hoćemo li zaplesati?