umjetna inteligencija

Microsoft i francuski Mistral proširuju stratešku suradnju u Europi: U pitanju su milijarde eura

I.V./Hina

22.07.2026 u 13:47

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Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: Xavier GALIANA / AFP / Profimedia
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Američki Microsoft i francuski startup za umjetnu inteligenciju Mistral AI objavili su u utorak da značajno proširuju strateško partnerstvo u Europi

Prema novom sporazumu vrijednom nekoliko milijardi eura, strateški partneri namjeravaju znatno proširiti europske infrastrukturne kapacitete za umjetnu inteligenciju (AI) te integrirati najsuvremenije AI modele u poslovanje osjetljivih gospodarskih subjekata i u rad javnih institucija.

Microsoft se obvezao izravno koristiti dijelove europske hardverske infrastrukture koju je razvio Mistral. Američka korporacija time nastoji podmiriti brzorastuću potražnju za uslugama upravljanja podacima i onima vezanim za umjetnu inteligenciju u Europi, paralelno ispunjavajući obveze o europskoj digitalizaciji, preuzete u 2025. godini.

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I europske tvrtke i javne institucije često se suočavaju s pravnim i regulatornim preprekama pri korištenju američkih rješenja temeljenih na umjetnoj inteligenciji, napominje njemačka novinska agencija dpa.

Prošireno partnerstvo trebalo bi riješiti taj problem, a integracijom Mistralovih europskih modela umjetne inteligencije u Microsoftov portfelj proizvoda, korisnicima se nude fleksibilne opcije, navode tvrtke u priopćenju.

Novi sporazum naglašava Microsoftovu strategiju prema kojoj se u području generativne umjetne inteligencije ne oslanja isključivo na svog američkog partnera OpenAI-ja, već u početnim fazama uključuje i druge ključne aktere iz globalnog ekosustava, navodi američki tehnološki div.

Za tvrtku Mistral sa sjedištem u Parizu produbljivanje suradnje znači pak izravan pristup Microsoftovoj globalnoj prodajnoj mreži, uz istovremeno dugoročno jačanje položaja Europe kao središta za razvoj umjetne inteligencije, napominju u francuskoj kompaniji.

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