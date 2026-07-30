Neobuzdana umjetna inteligencija pronašla je četiri prijave na mreži koje su joj omogućile pristup četiri odvojene, neimenovane usluge.

OpenAI je otkrio kako kibernetički napad koji su izveli odmetnuti ChatGPT agenti nije pogodio samo jednu tvrtku . Osim platforme Hugging Face, bot je napao nekoliko 'javno dostupnih usluga'.

Hugging Face je nedavno opisao kako je bilo biti metom prvog autonomnog hacka umjetne inteligencije na svijetu. Naveli su kako je umjetna inteligencija radila nadljudskom brzinom, ali je također donosila čudne odluke i pogreške koje nijedan ljudski haker ne bi napravio.

Hugging Face, koji je poput trgovine aplikacija za alate umjetne inteligencije, rekao je kako su hakerski agenti neumorno isprobavali tisuće različitih metoda istovremeno. Hack umjetne inteligencije su prvi put otkrili 16. srpnja, što su prijavili policiji.

Istraga u OpenAI-ju

Gotovo tjedan dana kasnije, OpenAI je priznao kako je upravo njegova umjetna inteligencija pobjegla iz zatvorenog okruženja i samostalno napala Hugging Face tijekom testa. Pokušavala je pronaći odgovore na ispit iz hakiranja koji joj je postavio OpenAI, a ciljala je na Hugging Face jer je smatrala kako tamo može naći odgovore.

OpenAI je naknadno objavio dodatne pojedinosti, priznajući kako je hack otišao dalje nego što se prvobitno mislilo. 'Modeli su identificirali i koristili javno izložene vjerodajnice na razini računa na drugim javno dostupnim uslugama. To uključuje četiri računa na četiri usluge', opisali su.

OpenAI nije pojasnio odnose li se 'javno dostupne usluge' na tvrtke. Naveli su tek kako novi napadi nisu bili iste razine ozbiljnosti kao onaj na Hugging Face. Također su najavili kako će uskoro objaviti nalaze vlastite istrage.

Istovremeno briljatno i nespretno

Cloud Security Alliance (CSA) sastavio je izvješće na temelju hitnog sastanka s Hugging Faceom, koje su u toj tvrtci pregledali. 'Agenti su slijedili neučinkovite rute i pokazivali nespretno ponašanje koje nijedan čovjek ne bi odabrao', navedeno je u izvješću.

Ponavljali su radnje koje su već dovršili, što je protumačeno kao znak kako agentska umjetna inteligencija gubi nit i kontekst. Također su halucinirali hrpe nepovezanih naredbi i teksta, bili nemarni i nisu dobro prikrivali svoje tragove.

No, bilo je i briljantnih tehničkih poteza, kao i brze prilagodbe novim scenarijima.