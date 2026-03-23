Microsoft popušta: Korisnici će moći pauzirati Windows ažuriranja 'koliko god žele'

Iako Microsoft ne ukida u potpunosti automatske nadogradnje, obećali su kako ćete ih u budućnosti moći pauzirati 'koliko god vam je potrebno'
Prije 11 godina Microsoft je odlučio kako više ne biste trebali imati kontrolu nad softverskom nadogradnjom svog računala. U početku se činilo dobrom idejom držati zlonamjerni softver podalje - ali ubrzo su korisnici otkrili da se njihova računala automatski isključuju i brišu rad usred dana.
Zatim je Microsoft zloupotrijebio svoju moć instalirajući smeće od softvera i nametnuo novi web preglednik. Sada svaka nova softverska nadogradnja može dodati neželjenu dugmad za Copilot AI ili spriječiti pravilno pokretanje računala.
To bi se moglo promijeniti.
Iako Microsoft ne ukida u potpunosti automatske nadogradnje, obećali su kako ćete ih u budućnosti moći pauzirati 'koliko god vam je potrebno', kao i ponovno pokrenuti ili isključiti računalo 'bez prisiljavanja na instalaciju'.
Ako ih i ne pauzirate, morat ćete ponovno pokrenuti računalo samo jednom mjesečno, iako ćete moći brže dobivati nadogradnje ako želite. Također će olakšati pristup novim značajkama putem programa Windows Insider.
Microsoft najavljuje kako će u sklopu novih nadogradnji ove godine poboljšati performanse, odziv i stabilnost, smanjiti potrošnju memorije, ubrzati pokretanje i rad File Explorera i drugih aplikacija, smanjiti rušenja, poboljšati upravljačke programe, pouzdanije probuditi uređaje...
Imat ćemo 'mogućnost preskakanja nadogradnji tijekom postavljanja uređaja kako bismo brže došli do radne površine'. Čak i ako čekate ažuriranja odmah po instalaciji, trebalo bi biti 'manje stranica i ponovnih pokretanja'. Osim toga, Microsoft će konačno omogućiti korištenje kontrola gamepada za stvaranje PIN-a tijekom postavljanja, piše Verge.