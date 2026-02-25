Znate li za ove korisne alate za Windows 11? Pogledajte što sve možete s njima

Microsoftov operativni sustav opremljen je brojnim značajkama koje mogu olakšati rad i pristup podacima, kao i podići razinu zaštite za uređaj na kojem se nalazi

Microsoftov operativni sustav Windows 11 pun je potencijalno korisnih alata koje nije uvijek lako uočiti. Pogledajmo nekoliko njih pomoću kojih možete poboljšati načine na koje računalo možete koristiti svaki dan.

Widgeti Korištenjem odgovarajućih widgeta možete dobiti brz uvid u pregršt informacija o najnovijim vijestima, vremenskoj prognozi, sportskim rezultatima i tome slično, a da pritom ne morate uopće otvarati zasebne aplikacije. Također ih možete koristiti za pregled kalendara, upravljanje popisom obaveza... Passkeys Passkeys su način prijave u aplikacije i na web odredišta koji ne koristi lozinke, već koristi način potvrde identiteta isti kao i Windows Hello. To može biti PIN, otisak prsta ili prepoznavanje lica. Najveća prednost je što su passkeys vezani za određeni uređaj i web odredište na koje se prijavljujete. Nije moguće lako ih koristiti za phishing ili ponovno upotrijebiti na drugom mjestu. Ako vas netko pokuša prevariti lažnom stranicom za prijavu, lozinka tamo jednostavno neće raditi.

Titlovi uživo Titlovi uživo automatski transkribiraju zvuk u stvarnom vremenu na vašem računalo. Bez obzira jeste li na virtualnom sastanku, gledate video, pohađate online nastavu ili ste na pozivu, trenutno pretvaraju izgovorene riječi u tekst. Radi u svim aplikacijama, uključujući i one online, jer se obrada odvija izravno na vašem uređaju. Možete ih odmah uključiti ako pritisnete zajedno tipke Windows, Ctrl i L. Nakon što ih uključite, možete prilagoditi njihov izgled: promijeniti veličinu fonta, prilagoditi boje i odlučiti gdje će biti prikazan ​​na zaslonu. Tijekom početnog postavljanja Windows će morati preuzeti potrebne jezične datoteke. Snap Layouts Umjesto ručnog povlačenja i promjene veličine prozora kako bi odgovarali vašem zaslonu, ova značajka omogućuje organiziranje radnog prostora u nekoliko sekundi. Zadržite pokazivač računalnog miša iznad dugmeta za maksimiziranje na bilo kojem otvorenom prozoru ili pritisnite zajedno tipke Windows i Z, i vidjet ćete različite opcije rasporeda. Možete podijeliti zaslon na polovice, rasporediti aplikacije u stupce ili stvoriti rasporede u stilu mreže. Nakon što pričvrstite jedan prozor na mjesto, Windows automatski predlaže druge otvorene aplikacije za popunjavanje preostalog prostora. Tu su i Snap Groups, koje pamte vaše kombinacije rasporeda.