Luda znanost ili radikalna revolucija: Može li ponovno smrzavanje Arktika doista uspjeti

Nova studija objašnjava zašto umjetno hlađenje polarnih područja ne bi imalo nikakvog dugoročnog efekta

Planovi za očuvanje leda na polovima Zemlje i tehnološko 'popravljanje' klime predstavljaju zavaravanje i zamagljuju potrebu hitnog smanjenja emisija stakleničkih plinova, piše u novoj znanstvenoj analizi objavljenoj u časopisu Frontiers in Science. Autori ističu da ideje poput umjetnog zadebljavanja leda, gradnje podmorskih barijera ili raspršivanja čestica u atmosferu zvuče primamljivo, ali u praksi donose više rizika nego koristi.

Zašto polovi privlače toliko pažnje? Arktik se zagrijava barem tri puta brže od ostatka planeta. Nestanak leda ubrzava porast razine mora, ali i povećava rizik od ekstremnih vremenskih događaja u Europi. Profesor Martin Siegert, glaciolog sa Sveučilišta Exeter i vodeći autor studije, upozorava da se javnost i političari ne smiju zavaravati tehnološkim obećanjima. 'Lijepo je vjerovati u to da postoji brza zakrpa, ali ona se baš ne drži. Takva rješenja ne samo da su upitna, nego i odvraćaju pažnju od jedine provjerene mjere, a to je smanjenje emisija stakleničkih plinova u idućih 30 godina', rekao je Siegert. Studija je analizirala nekoliko poznatih prijedloga, poput ubrizgavanja aerosola u gornje slojeve atmosfere, stavljanja podmorske barijere ili umjetnog gnojenja oceana hranjivim tvarima. Autori zaključuju da nijedna od ovih ideja nije dovoljno istražena, a potencijalne nuspojave na okoliš i atmosferu mogle bi biti katastrofalne.