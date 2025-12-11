Ne, nije šala: Američki diplomati vraćaju se korištenju Times New Romana

Američki državni tajnik Marco Rubio naredio je američkim diplomatima da se vrate korištenju fonta Times New Roman umjesto fonta Calibri, koji je uveden u mandatu Joe Bidena
Rubiov prethodnik Antony Blinken, koji je bio državni tajnik u Bidenovom mandatu, uveo je Calibri u službenu korespodenciju 2023. godine, rekavši da je taj pristupačniji osobama s oštećenjem vida. No, Rubio je rekao da je to bio 'rastrošan' potez u korist politike raznolikosti i uključenosti, te da je Times New Roman 'formalniji i profesionalniji'.
Nove promjene stupaju na snagu 10. prosinca i primjenjuju se i na vanjske i na interne dokumente.
Lucas de Groot, nizozemski dizajner koji je stvorio font Calibri, rekao je za BBC da je odluka Rubia o promjeni fonta i 'tužna i urnebesna'.
'Calibri je dizajniran kako bi olakšao čitanje na modernim računalnim ekranima - odabran je kao zamjena za TNR - font kojem se Rubio sada želi vratiti', rekao je de Groot.
Glasnogovornik State Departmenta rekao je za BBC da je promjena na Times New Roman u skladu s misijom predsjednika Donalda Trumpa da 'predstavi jedinstven, profesionalan glas u svim komunikacijama'.
'Usklađivanje prakse (državnog) odjela s ovim standardom osigurava da naša komunikacija odražava isto dostojanstvo, dosljednost i formalnost koja se očekuje u službenoj vladinoj korespondenciji', rekao je glasnogovornik.
Times New Roman je serifni font, što znači da ima male linije koje izviru s krajeva slova. Sudovi, zakonodavna tijela i druge agencije obično koriste font formalnijeg izgleda. Calibri je sans serifni font, bez tih linija, i smatra se lakšim za čitanje na ekranima, posebno za osobe s oštećenjem vida ili čitanja.
Trumpova administracija je u posljednjih 11 mjeseci napravila nekoliko promjena u načinu rada vlade, s ciljem ukidanja inicijativa za raznolikost, jednakost i uključivost. Nedavno je Trumpova administracija objavila da će ukinuti rođendan Martina Luthera Kinga Jr. i Juneteenth (dan kojim se obilježava kraj ropstva u SAD-u) - dva savezna praznika u čast crnačke povijesti - kao dane besplatnog ulaza u nacionalne parkove. Umjesto toga, posjetitelji će imati besplatan ulaz na rođendan predsjednika Donalda Trumpa, koji se poklapa s Danom zastave.