Ne, nije šala: Američki diplomati vraćaju se korištenju Times New Romana

M. Šu.

11.12.2025 u 14:20

Marco Rubio
Marco Rubio Izvor: EPA / Autor: MARTIAL TREZZINI
Američki državni tajnik Marco Rubio naredio je američkim diplomatima da se vrate korištenju fonta Times New Roman umjesto fonta Calibri, koji je uveden u mandatu Joe Bidena

Rubiov prethodnik Antony Blinken, koji je bio državni tajnik u Bidenovom mandatu, uveo je Calibri u službenu korespodenciju 2023. godine, rekavši da je taj pristupačniji osobama s oštećenjem vida. No, Rubio je rekao da je to bio 'rastrošan' potez u korist politike raznolikosti i uključenosti, te da je Times New Roman 'formalniji i profesionalniji'.

Nove promjene stupaju na snagu 10. prosinca i primjenjuju se i na vanjske i na interne dokumente.

Lucas de Groot, nizozemski dizajner koji je stvorio font Calibri, rekao je za BBC da je odluka Rubia o promjeni fonta i 'tužna i urnebesna'.

'Calibri je dizajniran kako bi olakšao čitanje na modernim računalnim ekranima - odabran je kao zamjena za TNR - font kojem se Rubio sada želi vratiti', rekao je de Groot.

Glasnogovornik State Departmenta rekao je za BBC da je promjena na Times New Roman u skladu s misijom predsjednika Donalda Trumpa da 'predstavi jedinstven, profesionalan glas u svim komunikacijama'.

'Usklađivanje prakse (državnog) odjela s ovim standardom osigurava da naša komunikacija odražava isto dostojanstvo, dosljednost i formalnost koja se očekuje u službenoj vladinoj korespondenciji', rekao je glasnogovornik.

Marco Rubio Izvor: EPA / Autor: Drew Angerer / POOL

Times New Roman je serifni font, što znači da ima male linije koje izviru s krajeva slova. Sudovi, zakonodavna tijela i druge agencije obično koriste font formalnijeg izgleda. Calibri je sans serifni font, bez tih linija, i smatra se lakšim za čitanje na ekranima, posebno za osobe s oštećenjem vida ili čitanja.

Trumpova administracija je u posljednjih 11 mjeseci napravila nekoliko promjena u načinu rada vlade, s ciljem ukidanja inicijativa za raznolikost, jednakost i uključivost. Nedavno je Trumpova administracija objavila da će ukinuti rođendan Martina Luthera Kinga Jr. i Juneteenth (dan kojim se obilježava kraj ropstva u SAD-u) - dva savezna praznika u čast crnačke povijesti - kao dane besplatnog ulaza u nacionalne parkove. Umjesto toga, posjetitelji će imati besplatan ulaz na rođendan predsjednika Donalda Trumpa, koji se poklapa s Danom zastave.

