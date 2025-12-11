Ne, nije šala: Američki diplomati vraćaju se korištenju Times New Romana

Rubiov prethodnik Antony Blinken, koji je bio državni tajnik u Bidenovom mandatu, uveo je Calibri u službenu korespodenciju 2023. godine, rekavši da je taj pristupačniji osobama s oštećenjem vida. No, Rubio je rekao da je to bio 'rastrošan' potez u korist politike raznolikosti i uključenosti, te da je Times New Roman 'formalniji i profesionalniji'.

Nove promjene stupaju na snagu 10. prosinca i primjenjuju se i na vanjske i na interne dokumente.

Lucas de Groot, nizozemski dizajner koji je stvorio font Calibri, rekao je za BBC da je odluka Rubia o promjeni fonta i 'tužna i urnebesna'.