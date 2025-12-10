Sami su si krivi: Putin je bijesan, no Rusija žestoko kaska za AI velesilama. Evo i zašto

Rusija se u potrazi za tehnološkom autonomijom sve više oslanja na Kinu jer rat u Ukrajini i zapadne sankcije ozbiljno ograničavaju njezine ambicije u području umjetne inteligencije. Unatoč čestim izjavama predsjednika Vladimira Putina da moraju postati svjetski lider u razvoju AI-a, podaci pokazuju suprotnu sliku: zemlja zaostaje dok drugi ubrzano napreduju

Da je jaz velik, pokazuje i ruska inačica ocjenjivačke platforme LM Arena, na kojoj najbolje rangirani ruski AI model zauzima tek 25. mjesto, iza starijih verzija ChatGPT-ja i Googleova Geminija. Prema Global AI Vibrancy Toolu Sveučilišta Stanford, objavljenom u studenom, Rusija se nalazi na 28. mjestu među 36 zemalja prema snazi AI ekosustava. Razloge je teško ignorirati, piše Wall Street Journal. Zapadne sankcije presjekle su ruski pristup ključnom hardveru – čipovima i naprednim komponentama – te uvelike zakočile domaću proizvodnju. Ruske tvrtke sada se oslanjaju na posrednike u trećim zemljama da bi nabavile sve od visokoučinkovitih čipova do obične pretplate na ChatGPT. Moskva se istodobno sve više okreće Kini, produbljujući, kako analitičari ističu, 'ekonomsku ovisničku vezu' s istočnim susjedom.

Situaciju pogoršava masovan odljev mozgova: tisuće inženjera, programera i istraživača napustile su zemlju nakon invazije na Ukrajinu. Bez pristupa međunarodnom tržištu i kapitalu, ruske AI tvrtke prošle godine privukle su tek oko 30 milijuna dolara rizičnih ulaganja, a sam OpenAI prikupio je više od šest milijardi. 'Rusija već godinama kasni u razvoju svog AI-a', kaže Jurij Podorozni, bivši ruski tehnološki direktor. Nakon početka rata on se s trudnom suprugom ukrcao u avion i napustio zemlju, a danas živi u Londonu i radi kao glavni direktor za umjetnu inteligenciju u fintech startupu Finom. S njegovom procjenom slažu se i drugi ruski stručnjaci. Jedan moskovski izvršni direktor AI tvrtke rekao je da im gospodarska i geopolitička izolacija onemogućavaju pristup kapitalu i širenje poslovanja izvan relativno malog domaćeg tržišta.

Putin o umjetnoj inteligenciji Ruski predsjednik Vladimir Putin nedavno je pozvao na osnivanje nacionalnog stožera koji bi koordinirao razvoj domaćih generativnih modela umjetne inteligencije, ocjenjujući da je to ključno za očuvanje ruskog tehnološkog i vrijednosnog suvereniteta. Govoreći na konferenciji AI Journey, vodećem ruskom AI događaju, Putin je naglasio da su veliki jezični modeli postali 'glavni instrument širenja informacija' i da su sposobni utjecati na javno mnijenje cijelih naroda. Ovisnost o modelima razvijenima izvan Rusije, rekao je, za Moskvu je neprihvatljiva, piše Reuters. 'Za Rusiju je to pitanje nacionalnog, tehnološkog i vrijednosnog suvereniteta. Zato naša zemlja mora posjedovati cjelovit skup vlastitih tehnologija i proizvoda na području generativne umjetne inteligencije', rekao je. Putin je naveo da bi zadatak novog stožera bio razvoj podatkovnih centara diljem Rusije te osiguravanje lokalnih izvora energije, uključujući male nuklearne elektrane. Iako zaostaju za SAD-om i Kinom u utrci za naprednim AI-em, domaće tvrtke Sberbank i Yandex razvile su dva velika jezična modela – Gigachat i Yandex GPT. Sberbank, koja se od tradicionalne banke preobrazila u tehnološku kompaniju, predstavila je nedavno novu verziju Gigachata, kao i niz proizvoda koje pokreće AI – od humanoidnih robota do bankomata koji analiziraju zdravstvene parametre. Ruski predsjednik poručio je da bi doprinos AI tehnologija ruskom BDP-u do 2030. godine trebao premašiti 11 bilijuna rubalja (oko 136,6 milijardi dolara). Uz stožer, zatražio je izradu nacionalnog plana implementacije umjetne inteligencije te pozvao državne institucije i poduzeća da ubrzaju njezinu upotrebu. Istodobno je upozorio da pretjerana regulacija može zakočiti razvoj, ali je naglasio da se za potrebe nacionalne sigurnosti i obavještajnih službi smiju koristiti isključivo ruski modeli kako bi se spriječio odljev podataka iz zemlje.

Putin: 'Ne možemo si dopustiti kritičnu ovisnost o stranim sustavima' U trenutku u kojem umjetna inteligencija preoblikuje globalno gospodarstvo i postaje ključna za vojnu spremnost, zemlje nastoje osigurati vlastitu infrastrukturu, podatke i modele da bi izbjegle stratešku ovisnost. Za Moskvu je taj imperativ osobito snažan zbog sve dubljeg sukoba sa Zapadom. 'Ne možemo si dopustiti kritičnu ovisnost o stranim sustavima', rekao je Putin na AI konferenciji prošlog mjeseca. 'Za Rusiju je to pitanje državne, tehnološke i vrijednosne suverenosti.' No ruska ulaganja i deklaracije teško uspijevaju sakriti problem: domaći kapaciteti jednostavno nisu dovoljno jaki. Herman Gref, izvršni direktor državne Sberbanke, koja predvodi ruske AI napore, bio je još otvoreniji. 'Velika većina naših industrija udaljena je milijunima svjetlosnih godina od AI-a', izjavio je ranije ove godine. Zaostajanje se vidi i u simboličnim primjerima. Na tehnološkoj konferenciji u Moskvi u studenom prvi ruski humanoidni robot opremljen AI-em, AIDOL, teturajući je izašao na pozornicu uz glazbenu temu iz filma 'Rocky', pokušao mahnuti i odmah se strovalio. Organizatori su brzo prekinuli demonstraciju i makli ga s pozornice, uz objašnjenje da će 'naučiti iz posljedica vlastitih postupaka'.

Aleksandar Vediakin o AI-u Aleksandar Vediakin, prvi zamjenik glavnog izvršnog direktora Sberbanka - institucije koja se od tradicionalne banke transformirala u tehnološki konglomerat s jakim fokusom na umjetnu inteligenciju - rekao je nedavno da je za Rusiju već velik uspjeh to što se nalazi među sedam država s domaćim AI tehnologijama. 'AI je poput nuklearnog projekta. Stvara se novi 'nuklearni klub', u kojem ili imate svoj veliki jezični model (LLM) ili ga nemate', izjavio je Vediakin na marginama ruskog AI Journeyja, najvećeg nacionalnog događaja posvećenog umjetnoj inteligenciji, prenosi Reuters. Vediakin je poručio da Rusija mora imati barem dva ili tri originalna AI modela, a ne 'strane modele', osobito u osjetljivim područjima poput e-uprave, zdravstva i obrazovanja. 'Nemoguće je učitavati povjerljive podatke u strani model. To je jednostavno zabranjeno. Posljedice bi bile vrlo neugodne', rekao je, naglašavajući da državni podaci moraju ostati isključivo u ruskim sustavima. Ipak, Vediakin priznaje da će se Rusija teško mjeriti s vodećim silama po pitanju računalne snage. Zapadne sankcije ograničavaju im pristup naprednim tehnologijama pa se, kaže, očekuje da će se jaz u performansama samo produbiti.

Ovisnost o stranim tehnologijama Čak i prije rata Rusija je uvelike ovisila o stranim tehnologijama za dizajn čipova, a njihova domaća proizvodnja bila je ograničena i neke od najnaprednijih proizvoda sastavljao je tajvanski TSMC. Nakon što su 2022. godine SAD i njihovi saveznici zabranili izvoz visokotehnoloških proizvoda Rusima – uključujući čipove razvijene pomoću američkih alata, softvera ili nacrta – opskrba je gotovo presahnula. Uslijedile su zabrane iz Južne Koreje, Japana i Tajvana, a TSMC je odmah zaustavio isporuke. Rusija je tako ostala bez mogućnosti izravne kupnje naprednih grafičkih procesorskih jedinica (GPU-ova), ključnih za treniranje modernih AI modela. Prema analizi Wall Street Journala, ruski uvoz GPU-ova i drugih čipova ključnih za AI pao je za 84 posto u odnosu na razdoblje prije rata. 'Rusija ima ozbiljan nedostatak GPU-ova, a ono što se nabavi nije ni blizu dovoljnog za trenutne potrebe', kaže Podorozni, dodajući da se do naprednih čipova može doći samo preko posrednika. No kako ističe, najveći problem nije nabaviti nekoliko komada, nego kupovati ih u velikim količinama. Sankcije su paralizirale i pokušaje Rusije da ponovno pokrene domaću proizvodnju: zemlja sada cilja na izradu 28-nanometarskih čipova do 2030. godine, a američki proizvođači već prelaze na 2-nanometarske procese. Slične prepreke postoje i na razini softvera. Zbog blokiranih kartica ruski korisnici ne mogu izravno plaćati pretplate za strane AI modele poput ChatGPT-ja te su internetski forumi prepuni savjeta o zaobilaznim rješenjima – od kazahstanskih i armenskih kartica do posredničkih servisa i darovnih kartica. Sve to gura Rusiju u još dublju tehnološku ovisnost o Kini. Putin je početkom godine naredio vladi i Sberbanku da intenziviraju istraživačku suradnju s Pekingom, a prije invazije na Ukrajinu 2022. godine oko 22 posto ruskog uvoza naprednih čipova dolazilo je iz Kine i Hong Konga, no prošle godine taj udio skočio je na 92 posto.