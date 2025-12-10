Trump ne odustaje: Blokirat će regulaciju umjetne inteligencije u SAD-u

Kritičari upozoravaju da bi pritisak za deregulacijom mogao omogućiti tvrtkama za umjetnu inteligenciju izbjegavanje odgovornosti ako njihovi alati naštete potrošačima
Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da planira potpisati izvršnu uredbu kojom će se spriječiti usvajanje propisa o umjetnoj inteligenciji na razini američkih saveznih država.
Time je potvrdio strahovanja akademika, stručnjaka za računalnu sigurnost i zakonodavnih tijela, a ona su se pojavila nakon što je nacrt izvršne uredbe počeo kružiti prošlog mjeseca.
Kritičari upozoravaju da bi pritisak za deregulacijom mogao omogućiti tvrtkama za umjetnu inteligenciju izbjegavanje odgovornosti ako njihovi alati naštete potrošačima. Taj je brzorastući segment trenutno podložan nadzoru tek u manjoj mjeri jer se proteže na više područja života - od osobne komunikacije i odnosa do zdravstvene skrbi i policije.
U nedostatku širokog saveznog zakonodavstva, pojedine su američke savezne države donijele zakone za rješavanje potencijalno rizičnih i štetnih upotreba umjetne inteligencije, poput stvaranja obmanjujućih deepfakeova i algoritamskih diskriminacija pri zapošljavanju.
No čelnici u Silicijskoj dolini, poput izvršnog direktora OpenAI-a Sama Altmana, tvrde da bi snalaženje u mnoštvu državnih propisa moglo usporiti inovacije i utjecati na konkurentnost Amerike u globalnoj utrci u razvoju umjetne inteligencije. A to bi pak moglo imati implikacije na gospodarstvo i nacionalnu sigurnost.
U korist Silicijske doline
Nacrt naredbe usko je odražavao taj tehnološki argument, navodeći da je osmišljen radi 'pojačavanja američke globalne dominacije umjetne inteligencije kroz minimalno opterećujući, ujednačen nacionalni okvir politike'. Njime je američkom državnom odvjetniku naloženo osnivanje radne skupine za parnice o umjetnoj inteligenciji kako bi osporio državne zakone o njoj i preduhitrio ih Trumpovom labavijom saveznom politikom.
Kongres je u srpnju zaustavio raniji pokušaj republikanaca u sprječavanju država u regulaciji AI-a. Američki Senat gotovo je jednoglasno glasao za uklanjanje desetogodišnjeg moratorija na provedbu državnih propisa o umjetnoj inteligenciji iz Trumpova sveobuhvatnog zakona o domaćoj politici prije nego što je usvojen.
Tjednima kasnije njegova administracija objavila je akcijski plan za umjetnu inteligenciju prilagođen Silicijskoj dolini, paket inicijativa i preporuka politike koje su se uglavnom usredotočile na smanjenje regulacije umjetne inteligencije kako bi se potaknula konkurentnost SAD-a.
Ideja o blokiranju država u reguliranju AI-a naišla je na širok otpor posljednjih mjeseci, nakon niza izvješća koja ističu rizike poput halucinacija, poticanja korisnika na samoozljeđivanju među korisnicima ili izlaganja djece seksualiziranom materijalu za odrasle.
Stotine organizacija - uključujući sindikate tehnoloških zaposlenika i druge radničke skupine, neprofitne organizacije za tehnološku sigurnost i zaštitu potrošača te obrazovne institucije - također su prošlog mjeseca potpisale pisma Kongresu protiveći se ideji blokiranja državnih propisa o umjetnoj inteligenciji i podizanju uzbune zbog sigurnosnih rizika, piše CNN.