Trump ne odustaje: Blokirat će regulaciju umjetne inteligencije u SAD-u

Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da planira potpisati izvršnu uredbu kojom će se spriječiti usvajanje propisa o umjetnoj inteligenciji na razini američkih saveznih država. Time je potvrdio strahovanja akademika, stručnjaka za računalnu sigurnost i zakonodavnih tijela, a ona su se pojavila nakon što je nacrt izvršne uredbe počeo kružiti prošlog mjeseca.

Kritičari upozoravaju da bi pritisak za deregulacijom mogao omogućiti tvrtkama za umjetnu inteligenciju izbjegavanje odgovornosti ako njihovi alati naštete potrošačima. Taj je brzorastući segment trenutno podložan nadzoru tek u manjoj mjeri jer se proteže na više područja života - od osobne komunikacije i odnosa do zdravstvene skrbi i policije. U nedostatku širokog saveznog zakonodavstva, pojedine su američke savezne države donijele zakone za rješavanje potencijalno rizičnih i štetnih upotreba umjetne inteligencije, poput stvaranja obmanjujućih deepfakeova i algoritamskih diskriminacija pri zapošljavanju. No čelnici u Silicijskoj dolini, poput izvršnog direktora OpenAI-a Sama Altmana, tvrde da bi snalaženje u mnoštvu državnih propisa moglo usporiti inovacije i utjecati na konkurentnost Amerike u globalnoj utrci u razvoju umjetne inteligencije. A to bi pak moglo imati implikacije na gospodarstvo i nacionalnu sigurnost.