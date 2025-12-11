'Ne znam kako bih bez toga': Šef OpenAI-a otkrio kako mu ChatGPT pomaže u roditeljstvu

Opisao je i situaciju otprije nekoliko mjeseci, kada je na zabavi razgovarao s roditeljima koji su rekli da njihova beba od šest mjeseci 'puže posvuda'. Altman se u tom trenutku, kaže, zabrinuo jer njegov sin nije bio u istoj fazi razvoja. 'Potrčao sam u kupaonicu i pitao ChatGPT: 'Moram li sutra ujutro voditi dijete liječniku? Je li ovo normalno? '' rekao je, prenosi Business Insider .

'Ne mogu zamisliti prve mjesece s bebom bez ChatGPT-ja ', rekao je. 'Naravno, ljudi su to radili stoljećima bez problema, ali meni je puno pomogao.' Altman je ispričao kako se ponekad osjeća pomalo 'krivim' kada naprednoj umjetnoj inteligenciji postavlja banalna pitanja poput: 'Zašto moje dijete baca pizzu na pod i smije se?'

ChatGPT ga je, kaže, umirio odgovorom da je razvoj njegova sina sasvim u skladu s očekivanjima. Altman se nasmijao i dodao da je chatbot čak dodao i osobnu notu: da bi možda kao direktor OpenAI-a, okružen visokim standardima i iznimno uspješnim ljudima, trebao pripaziti da takva očekivanja ne projicira na svoje dijete.

Fallon nije otvarao teme o nedavnim izazovima za OpenAI. Prošlog je tjedna, naime, Altman interno proglasio code red i zatražio snažniji fokus na ChatGPT jer konkurenti poput Googlea ubrzano napreduju sa svojim AI modelima.

Ranije je govorio da mu je roditeljstvo promijenilo pogled na umjetnu inteligenciju. 'Moje dijete neće biti pametnije od AI-a', rekao je u podcastu 'Re:Thinking' s Adamom Grantom u siječnju. 'Djeca će ubuduće poznavati samo svijet u kojem AI postoji.'

Altman i njegov suprug Oliver Mulherin dobili su sina u veljači, a sretnu vijest objavili su na X-u. Unatoč njegovoj globalnoj vidljivosti, par inače vodi prilično privatan život. U duhu emisije, Fallon je razgovor završio šalom o dječjim razvojnim fazama: 'Moja je kći sa sedam mjeseci bila u 'Plesu sa zvijezdama'. Polufinalistica.'