Ako se ovo nastavi, Zemlja će 'nestati' u vlastitoj prašini: 'Imate savršen recept za katastrofu'

Prašnjave oluje, nekoć rijetke i lokalne pojave, danas su postale globalna prijetnja - guše gradove, izazivaju prometne nesreće i odnose živote. Klimatske promjene i ekstremne suše stvaraju uvjete za sve češće i snažnije 'pješčane apokalipse', stoga znanstvenici pokušavaju spriječiti to da Zemlja doslovno nestane u prašini

'Nisam mogao vidjeti dalje od petnaest metara. Bio je to prizor koji se dogodi jednom u deset godina', prisjeća se klimatolog Dave Dubois sa Sveučilišta u Novom Meksiku. U proljeće ove godine, dok je obavljao rutinsko održavanje meteorološke stanice sjeverno od grada Las Crucesa, iznenada ga je zahvatio gust oblak prašine te izazvao lančani sudar i više ozlijeđenih, piše BBC. Samo u prva tri ovogodišnja mjeseca Novi Meksiko zabilježio je 50 prašnjavih oluja, a 18. ožujka bio je najprašnjaviji dan u povijesti mjerenja. 'Kad imate suhu zemlju, vjetrove jače od 100 kilometara na sat i 25 godina suše, imate savršen recept za katastrofu', kaže Dubois. Oluje prašine danas su učestalije i opasnije nego ikad. Uzrokuju prometne nesreće, štete poljoprivredi i infrastrukturi, ali i ozbiljno ugrožavaju ljudsko zdravlje. Sitne čestice prašine mogu prodrijeti u pluća i krvotok, što pak može izazvati astmu, upalu pluća te srčane i bolesti mozga. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da je svakog dana 330 milijuna ljudi izloženo prašini koju vjetar raznosi po kontinentima te ona čini čak 40 posto svih čestica u atmosferi. U Africi su znanstvenici prašnjave i suhe uvjete povezali s izbijanjem meningitisa, a u SAD-u je prašina prenijela gljivicu koja uzrokuje bolest pluća – tzv. valley fever – koja godišnje uzrokuje više od 200 smrti.

Krvava kiša u središnjoj Europi NASA je u ožujku snimila oblake prašine koji su se protezali od Teksasa do Oklahome, a Europi je zabilježena i, Hrvatskoj dobro poznata, 'krvava kiša', odnosno saharski pijesak koji sadrži štetne tvari, bakterije i spore gljivica. U Iraku je pak tijekom samo jednog tjedna više od 1000 ljudi hospitalizirano zbog respiratornih problema. Prema Programu Ujedinjenih naroda za okoliš, količina pustinjske prašine udvostručila se u 20. stoljeću. Pustinje se šire – Sahara se povećala za čak 18 posto, a sjeverna Afrika i Bliski istok postali su stalni izvori atmosferske prašine koja putuje od Afrike do Europe pa sve do Kariba i Latinske Amerike. Klimatski ekstremi i iscrpljivanje tla podsjećaju Amerikance na dust bowl, razdoblje 1930-ih, kada su vjetrovi pretvorili milijune hektara plodne zemlje u SAD-u i Kanadi u prašinu. Danas, unatoč mjerama zaštite, trećina američkog 'pojasa kukuruza' i golema područja na jugozapadu već su izgubili svoj najvrjedniji sloj tla.

Znanstvenik Daniel Tong s američkog Sveučilišta George Mason upozorava: 'Ljudi misle da je prašina dio prirodnog procesa. No njezin utjecaj na zdravlje i ekonomiju veći je od mnogih poznatijih klimatskih katastrofa.' Njegovo istraživanje pokazuje da pješčane i prašnjave oluje godišnje stoje SAD više od 150 milijardi dolara, više nego uragani ili poplave, zbog štete u poljoprivredi, prijevozu, energetici i zdravstvu. Samo liječenje valley fevera godišnje stoji više od 2,7 milijardi dolara. Kad prašina ubrza otapanje snijega Znanstvenici upozoravaju da prašina može pojačati i klimatske promjene. Kad prekrije snijeg ili led, oni, umjesto da odbijaju Sunčevu svjetlost, apsorbiraju toplinu. Jedno je istraživanje tako pokazalo da prašina ubrzava otapanje snijega u Stjenjaku (hrvatski naziv za Rocky Mountains) više nego porast temperature. U jugozapadnom dijelu Novog Meksika, u isušenom koritu jezera Lordsburg Playa, znanstvenici i ekolozi pokušavaju vratiti život zemlji koja desetljećima ne zadržava ni kap vode. Projekt koji vodi Državno ministarstvo za promet Novog Meksika (NMDOT) uključuje specijalno oranje, sadnju autohtonih biljaka i stvaranje udubljenja za zadržavanje kišnice.

