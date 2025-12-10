Europska zemlja šokirala izvješćem: SAD po prvi put označen kao sigurnosna prijetnja

Iako je upozorenje vezano uz SAD najneobičniji dio izvješća, danska obavještajna služba većinu dokumenta posvetila je Rusiji, Kini i globalnim posljedicama kineskog uspona.

U analizi stoji da SAD 'koristi ekonomsku moć, uključujući prijetnje visokim carinama, kako bi nametnuo svoju volju, te više ne isključuje uporabu vojne sile , čak ni protiv saveznika'. Taj zaključak uklapa se u širu procjenu da velike sile sve otvorenije stavljaju vlastite interese ispred međunarodne suradnje, piše CNN .

DDIS upozorava da će se 'vojna prijetnja Rusije NATO-u povećati', osobito zbog sve veće neizvjesnosti oko uloge SAD-a kao ključnog jamca europske sigurnosti. Za Dansku, smještenu na strateškom ulazu u Baltičko more, ta nesigurnost posebno je zabrinjavajuća.

Sve je počelo s Grenlandom

Odnosi Kopenhagena i Washingtona napeti su nakon što je američki predsjednik Donald Trump početkom svog drugog mandata izrazio želju da SAD preuzme kontrolu nad Grenlandom – golemim, resursima bogatim i geopolitički iznimno važnim arktičkim teritorijem u sastavu Danskog kraljevstva.

Iako se Trump kasnije nije vraćao na tu ideju (barem ne javno), to je prokazalo njegovu spremnosti da testira granice odnosa sa saveznicima, nakon desetljeća euro-atlantske bliskosti u razdoblju nakon Drugog svjetskog rata.

Sve vidljivije razlike u strategiji

Transatlantski odnosi ponovno su pod povećalom jer se strateški ciljevi Europe i SAD-a sve jasnije razilaze - od pristupa ukrajinskim mirovnim pregovorima do nove američke strategije nacionalne sigurnosti, koja je prvi put zauzela otvoreno konfrontacijski ton prema europskim partnerima.

Za Dansku, prijetnje iz Rusije i one iz SAD-a na određeni su način povezane. U izvješću DDIS-a stoji i upozorenje da će 'Rusija pokušati iskoristiti američku želju za brzim završetkom rata u Ukrajini kako bi posijala razdor između SAD-a i Europe'.