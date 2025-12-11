Tinejdžeri u Australiji hvale se kršenjem zabrane. Evo kako je navodno zaobilaze

'Ovo je zakon, nije nešto što se može zaobići', rekao je Albanese za Sky News. 'Neka djeca čiji računi još nisu uklonjeni šalju poruke hvaleći se time. Time samo daju platformama do znanja tko su – i ti će računi biti uklonjeni.' Australski regulator internetske sigurnosti, eSafety Commissioner, zatražit će od platformi da prijave broj računa mlađih od 16 godina prije i nakon stupanja zabrane na snagu, potvrdila je ministrica komunikacija Anika Wells, prenosi NBC .

Prema novim pravilima, deset najvećih platformi - uključujući TikTok, Instagram, YouTube, X, Twitch, Reddit i domaći Kick - moraju blokirati korisnike mlađe od 16 ili riskiraju kazne do 49,5 milijuna australskih dolara (33 milijuna dolara). Vlada upozorava da će platformama trebati vremena da postave tehničke mehanizme za provedbu zabrane.

Iako je zakon dobio široku političku potporu i podršku većine roditelja , društvene mreže odmah su se napunile objavama tinejdžera koji tvrde da su mlađi od 16 godina. Jedan od njih je na premijerovu profilu na TikToku u komentar napisao: 'Još sam tu, čekaj dok dobijem pravo glasanja.'

Globalni odjek

Svijet budno prati australski model. Američki senator Josh Hawley podržao je zabranu, a Francuska, Danska, Malezija i neke druge države već su najavile da razmatraju sličan pristup.

No Meta je ponovno upozorila da bi zabrana mogla potaknuti djecu da odu na još manje regulirane dijelove interneta, a među platformama postoji 'mali interes za usklađivanje'. 'To će dovesti do neujednačene primjene zakona i neće povećati sigurnost mladih', poručili su.

U raspravu se uključio i američki psiholog Jonathan Haidt, čija je knjiga 'The Anxious Generation' snažno utjecala na australsku debatu. On je na X-u kratko poručio: 'Bravo, Australija.' UNICEF je, s druge strane, upozorio da zabrana sama po sebi nije dovoljna: 'Zakoni o dobnim ograničenjima nisu zamjena za poboljšanje dizajna platformi i kvalitetnije moderiranje sadržaja.'

Škole, VPN-ovi i novi pobjednici na tržištu aplikacija

Posjetivši školu u Canberri, Albanese je rekao da očekuje bolje rezultate u obrazovanju, kao i u ponašanju učenika: 'Društvena interakcija je bolja kada učenici ne gledaju stalno u ekrane.'

Uoči uvođenja zabrane potražnja za VPN-ovima u Australiji skočila je na najvišu razinu u deset godina, prema podacima Googlea. Besplatni pružatelj VPN-a, Windscribe, rekao je Reutersu da je u 24 sata nakon početka zabrane zabilježio rast skidanja od 400 posto, a Hide.me izvijestio je o 65-postotnom rastu posjeta iz Australije u danima prije, iako to nije dovelo do većeg broja preuzimanja.

Sve platforme obuhvaćene zabranom prvotno su joj se protivile, ali su na kraju poručile da će poštovati pravila. U međuvremenu su se aplikacije koje nisu obuhvaćene zakonom počele penjati na vrh ljestvica preuzimanja, što je potaknulo vladu da podsjeti da će se popis platformi 'mijenjati', odnosno širiti.

Aplikacija Lemon8, u vlasništvu ByteDancea, odmah je uvela minimalnu dob od 16 godina, a Yope, koja je u nekoliko dana narasla na 100.000 australskih korisnika (polovica je starija od 16), regulator je upozorio jer je bila među najbrže rastućima. Tvrtka je na to odgovorila da se smatra privatnom aplikacijom za razmjenu poruka, a ne društvenom mrežom.