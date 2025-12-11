Impresionirani su! Evo što Englezi pišu o Jošku Gvardiolu nakon rušenja Reala

Engleski mediji pažljivo su analizirali učinak hrvatskog reprezentativca, a njegove ocjene kreću se od vrlo visokih do umjerenih – uz zajedničku poruku: Gvardiol je bio među ključnima u Guardiolinom planu za Bernabéu.

Portal Goal pohvalio je Gvardiolovu agresivnost, čitanje igre i pravovremene reakcije:

‘Dobio je ključan skok ispred Judea Bellinghama u akciji koja je prethodila izjednačujućem golu O’Reillyja. Tijekom cijele večeri izveo je niz izuzetno važnih presjecanja lopti', piše Goal uz ocjenu 8.

Britanski Guardian bio je jednako impresioniran, posebno njegovom ulogom u akciji za prvi pogodak:

‘Čudesno je započeo akciju za pogodak Erlinga Haalanda i nastavio je trkom naprijed, gdje je prsima odložio loptu norveškom napadaču', piše Guardian uz ocjenu 8.

Manchester Evening News je bio nešto stroži, ističući pogrešku koja je mogla skupo stajati City:

‘Izgubio je loptu u akciji koja je dovela do jedanaesterca koji je ipak poništen. Tipičan pomalo neoprezan trenutak kakav mu se zna dogoditi. Nakon toga se smirio i stabilizirao', piše MEN uz ocjenu 6.

Manchester City News je impresioniran Gvardilom i dao mu je veliku osmicu.

'Gvardiol je bio čvrst u obrani, a njegov udarac glavom natjerao je vratara Reala na obranu nakon koje je O'Reilly zabio za izjednačenje. Ogromna je prijetnja iz prekida. Nije dopustio mladom Gonzalu Garciji baš ništa.'

Sofascore je Gvardiolu dao ocjenu 7,1. Dobio bi sigurno više da nije bilo gore opisanog kiksa kod poništenog penala za Real na početku utakmice.