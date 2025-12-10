Voyager 2 slučajno otkrio tajnu ledenih divova? Nova analiza možda objašnjava neobičnu magnetosferu Urana

Nova studija Southwest Research Institutea (SwRI) nudi moguće objašnjenje 40 godina stare zagonetke. Autori predlažu da Voyager 2 možda nije promatrao tipične uvjete u magnetosferi Urana , nego trenutak u kojem je sustavom prolazio snažni solarni vjetar poznat kao surotirajuće područje interakcije, odnosno co-rotating interaction region (CIR).

Uran i Neptun, ledeni divovi Sunčeva sustava, nastavljaju privlačiti pažnju znanstvenika. Zbog njihove ogromne udaljenosti od Zemlje do danas ih je posjetila samo jedna letjelica - Voyager 2. Upravo on je pri preletu 1986. godine zabilježio niz neobičnih pojava, uključujući iznenađujuće snažan pojas elektrona oko Urana.

Analiza tima znanstvenika, koji predvodi dr. Robert C. Allen, usporedila je podatke s Urana s promatranjima sličnima događajima na Zemlji, posebice tijekom velike solarne oluje 2019. godine, kada su visoko­frekventni valovi uzrokovali izrazito snažno ubrzavanje elektrona.

'Znanost je daleko napredovala od vremena preleta Voyagera 2. Odlučili smo primijeniti komparativni pristup: promotriti stare podatke i usporediti ih s brojnim opažanjima Zemlje u posljednjim desetljećima', rekao je dr. Allen.

'Godine 2019. Zemlja je doživjela upravo takav događaj, koji je uzrokovao iznimno jako ubrzavanje elektrona u radijacijskom pojasu. Ako se sličan mehanizam dogodio i na Uranu, to bi objasnilo zašto je Voyager 2 vidio toliko dodatne energije', kaže dr. Sarah Vines.

Prethodno se vjerovalo da takvi valovi raspršuju elektrone u atmosferu planeta, no novija istraživanja pokazuju da pod određenim okolnostima mogu djelovati suprotno – dodavati energiju zarobljenim česticama i jačati pojase zračenja. Time bi se moglo objasniti zašto je Voyager 2 zabilježio toliko visoke razine nabijenih elektrona.

Autori ističu da otkriće otvara nova pitanja o fizici magnetosfera ledenih divova, uključujući i Neptunovu, ali i naglašava potrebu za novom misijom prema Uranu. Voyagerovi podaci stari su gotovo 40 godina, a današnji instrumenti i znanje omogućili bi daleko preciznije razumijevanje ovih neobičnih planeta te njihovih ekstremnih svemirskih okruženja, piše Space.