Mali leteći dinosauri u Bavarskoj možda su doživjeli dramatičan kraj u oluji

Mala stvorenja imala su slične neobične prijelome humerusa u krilima, što sugerira da im je snažan udar vjetra slomio osjetljive kosti. Bebe pterodaktila, stare samo nekoliko dana ili tjedana s rasponom krila manjim od 20 centimetara, možda su postale žrtve tropske oluje.

Tim britanskih znanstvenika predvođen Robertom Smythom sa Sveučilišta u Leicesteru rekao je da imaju dokaze da su leteći pterosauri uginuli od slomljenih krila i utapanja. Studija je objavljena u petak u časopisu Current Biology.

Lijevo krilo 'Luckyja' i desno krilo 'Luckyja II' slomljena su na način koji sugerira snažnu rotacijsku silu, što je vjerojatnije rezultat jakih udara vjetra nego sudara s tvrdom površinom. Teško ozlijeđena sićušna stvorenja potom su pala u lagunu u tropskom moru koje se protezalo južnom Njemačkom tijekom razdoblja jure i utopila se.

Tijela - nježnija i manja od miša - potonula su na dno mora i brzo su prekrivena finim, vapnenastim blatom koje je podigla oluja, prema teoriji. Stotine pterosaura pronađene su u svjetski poznatim vapnenačkim pločama u blizini Solnhofena u Bavarskoj - gotovo svi vrlo mali, vrlo mladi i vrlo dobro očuvani.

'Naši rezultati naglašavaju duboke pristranosti u očuvanju fosila' u Solnhofenu, navodi se u studiji. 'Male jedinke su prekomjerno zastupljene, dok veći, odrasli pterosauri uglavnom ne postoje u fosilnim zapisima.'