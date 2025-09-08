PRIJE 150 MILIJUNA GODINA

Mali leteći dinosauri u Bavarskoj možda su doživjeli dramatičan kraj u oluji

L. Š. / Hina

08.09.2025 u 07:55

Skelet dinosaura, ilustrativna fotografija
Skelet dinosaura, ilustrativna fotografija Izvor: EPA / Autor: NEIL HALL
Dva mala dinosaura otkrivena u južnoj Njemačkoj možda su doživjela dramatičan kraj prije otprilike 150 milijuna godina, prema najnovijem istraživanju koje bi moglo promijeniti teorije o tome kakvi su dinosauri dominirali u regiji

Tim britanskih znanstvenika predvođen Robertom Smythom sa Sveučilišta u Leicesteru rekao je da imaju dokaze da su leteći pterosauri uginuli od slomljenih krila i utapanja. Studija je objavljena u petak u časopisu Current Biology.

Mala stvorenja imala su slične neobične prijelome humerusa u krilima, što sugerira da im je snažan udar vjetra slomio osjetljive kosti. Bebe pterodaktila, stare samo nekoliko dana ili tjedana s rasponom krila manjim od 20 centimetara, možda su postale žrtve tropske oluje.

Lijevo krilo 'Luckyja' i desno krilo 'Luckyja II' slomljena su na način koji sugerira snažnu rotacijsku silu, što je vjerojatnije rezultat jakih udara vjetra nego sudara s tvrdom površinom. Teško ozlijeđena sićušna stvorenja potom su pala u lagunu u tropskom moru koje se protezalo južnom Njemačkom tijekom razdoblja jure i utopila se.

Tijela - nježnija i manja od miša - potonula su na dno mora i brzo su prekrivena finim, vapnenastim blatom koje je podigla oluja, prema teoriji. Stotine pterosaura pronađene su u svjetski poznatim vapnenačkim pločama u blizini Solnhofena u Bavarskoj - gotovo svi vrlo mali, vrlo mladi i vrlo dobro očuvani.

'Naši rezultati naglašavaju duboke pristranosti u očuvanju fosila' u Solnhofenu, navodi se u studiji. 'Male jedinke su prekomjerno zastupljene, dok veći, odrasli pterosauri uglavnom ne postoje u fosilnim zapisima.'

