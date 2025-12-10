Domaći stručnjak o medijskoj 'igri prijestolja': 'Netflixovo preuzimanje otvara ključno pitanje'

Borba za Warner Bros. Discovery pretvorila se u međuvremenu u pravu političku dramu. Paramountova neprijateljska ponuda uključuje neočekivane saveznike, od investicijskog fonda Trumpova zeta, koji je dosad ulagao u manje tvrtke, do milijardi dolara iz naftom bogatih arapskih država. >>Pročitajte više OVDJE<<

Nedavno je Netflix potresao globalnu zabavnu industriju objavom da je postigao dogovor o kupnji studija i streaming poslovanja Warner Bros Discoveryja za nevjerojatne 83 milijarde dolara . Riječ je o najvećem holivudskom spajanju u posljednjih nekoliko desetljeća, s dalekosežnim posljedicama za tržište, konkurente i milijune gledatelja diljem svijeta.

Što kažu domaći stručnjaci?

Predloženo Netflixovo preuzimanje Warner Bros. Discoveryja moglo bi temeljito promijeniti globalnu audiovizualnu industriju, smatra Predrag Šuka, pročelnik Sveučilišnog odjela za multimediju na Sveučilištu Algebra Bernays. Kako ističe, transakcija daleko nadilazi puku promjenu vlasničkih struktura te otkriva 'strateške, ekonomske i geopolitičke procese koji će definirati budućnost globalne produkcije'.

'Riječ je o jednoj od najznačajnijih prekretnica u suvremenom medijskom ekosustavu', kaže Šuka. 'Ovakva akvizicija ne mijenja samo to tko posjeduje sadržaj, nego i način na koji se moć raspoređuje među platformama, kako se upravlja intelektualnim vlasništvom i tko određuje pravila konkurencije.'

Koji je Netflixov cilj?

Šuka podsjeća da Netflix već godinama sustavno kupuje intelektualno vlasništvo da bi smanjio ovisnost o licenciranju.

'Kupnja Millarworlda 2017. i Roald Dahl Story Companyja 2021. godine bila je jasna poruka', tumači. 'Netflix želi stabilne, višegodišnje vrijedne IP-jeve koji omogućuju gradnju filmskih, televizijskih i animiranih franšiza, videoigara i popratne komercijalizacije. Preuzimanje WBD-ovog kataloga i studija bila bi eskalacija tog pristupa na potpuno novu razinu.'

Kontrola nad franšizama poput 'Harryja Pottera', 'Igre prijestolja', 'Prijatelja' ili Looney Toonsa, dodaje, pretvorila bi Netflix u 'najmoćnijeg vlasnika kulturnog sadržaja današnjice'.

Duboke posljedice za tržište

Prema Šuki, ovakav potez ima duboke posljedice za tržište.

'Ekskluzivno posjedovanje ključnih IP-jeva omogućuje platformi da blokira konkurente, oblikuje tržište licenciranja i drugim servisima dramatično poveća troškove poslovanja', kaže. 'U kombinaciji s Netflixovom globalnom infrastrukturom, naprednom analitikom i tehnološkom dominacijom, takva akvizicija dugoročno smanjuje izbor za potrošače.'

Regulatori već povlače paralele s ranijim primjerima vertikalne integracije, podsjeća. 'AT&T-evo preuzimanje Time Warnera pokazalo je koliko opasno može biti kad jedna kompanija kontrolira i proizvodnju i distribuciju. Takve strukturne prednosti konkurencija teško može nadoknaditi.'

'Kupac bira profitabilne segmente'

Šuka tumači da suvremene akvizicije rijetko znače preuzimanje cijelog konglomerata. 'Ovo nije klasična kupnja', naglašava. 'Riječ je o tipičnom carve-out modelu u kojem kupac bira profitabilne segmente - studije, franšize i streaming - dok se manje isplativi odjeli ostavljaju po strani.'

U slučaju WBD-a to znači da se kupuju Warner Bros. Film & TV Studios, HBO i HBO Max, DC Comics, ključni IP-evi ('Harry Potter', 'Igra prijestolja', 'Prijatelji', Looney Toons…). A ne kupuju se: CNN, Discovery Channel, TNT, HGTV, Animal Planet, Food Network, Investigation Discovery, TLC, TruTV, Cartoon Network i Warner Bros. International Television Production.

'To ostavlja značajne rizike za zaposlene u segmentima koji ne ulaze u transakciju', upozorava Šuka. 'I pokazuje vrlo jasno što industrija smatra vrijednošću - ekskluzivan sadržaj i franšizabilni IP.'

Geopolitička dimenzija

Konkurentska ponuda Paramount-Skydancea otvara dodatnu dimenziju, onu geopolitičku, smatra Šuka.

'Financiranje iz saudijskog PIF-a i fonda RedBird, uz obitelj Ellison, uvodi pitanja međunarodnog utjecaja, uredničke neovisnosti i vlasničke kontrole', kaže i dodaje: 'Ova natjecanja za medijski IP više nisu samo poslovne utakmice - one postaju instrumenti meke moći.'

Smatra da je Netflixovo potencijalno preuzimanje WBD-a samo jedan izraz šire industrijske transformacije. 'Svjedočimo ubrzanoj konsolidaciji oko male skupine globalnih platformi, akumulaciji IP-ja kao ključne konkurentske prednosti i selektivnom odbacivanju svega što nije visoko profitabilno', ističe.

No Šuka upozorava da najveće posljedice neće biti financijske: 'U takvim procesima gube se raznolikost sadržaja, kulturni pluralizam i stabilnost radnih mjesta. To se ne vidi odmah u bilancama, ali dugoročno ima puno veći društveni učinak.'