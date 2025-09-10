K2 THINK

Novi AI izazivač stiže iz UAE-a: Lansirali AI model za znanost, ne za brbljanje

Miroslav Wranka

10.09.2025 u 10:21

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: Profimedia / Autor: JIRAROJ PRADITCHAROENKUL / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading

Cilj nije izgraditi robota za brbljanje kao što je ChatGPT, već ga koristiti za specifične primjene u područjima poput matematike i znanosti

Sveučilište za umjetnu inteligenciju Mohamed bin Zajed (MBZUAI), čiji su osnivač Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE), objavilo je izlazak novog, jeftinog modela zaključivanja koji će konkurirati OpenAI-u i DeepSeeku.

Sa samo 32 milijarde parametara, MBZUAI-jev model K2 Think znatno je manji od konkurentskih sustava OpenAI-a i DeepSeeka. Izgrađen je na Alibabinom modelu otvorenog računalnog koda Qwen 2.5 te radi i testira se na hardveru proizvođača čipova za umjetnu inteligenciju Cerebas.

Usporedbe radi, DeepSeekov R1 ima ukupno 671 milijardu parametara, što je u biti drugi naziv za varijable koje jezični model uči kako bi razumio i generirao jezik. OpenAI ne otkriva broj parametara svojih modela.

vezane vijesti

Sustav, ne model

K2 Think razvijen je u partnerstvu s G42, tvrtkom sa sjedištem u UAE-u, koju podržava Microsoft. Istraživači koji stoje iza njega kažu da pruža performanse na razini vodećih modela zaključivanja OpenAI-a i DeepSeeka, unatoč tome što je znatno manji.

To su izmjerili koristeći mjerila AIME24, AIME25, HMMT25 i OMNI-Math-HARD, koja se odnose na matematiku, mjerilo kodiranja LiveCodeBenchv5 i mjerilo znanosti GPQA-Diamond.

Takve su performanse postignute korištenjem niza metoda, a one su uključivale nadzirano fino ugađanje dugog lanca misli (CoT) - metodu postupnog zaključivanja - kao i takozvano skaliranje vremena testiranja, što je tehnika za poboljšanje performansi dodjeljivanjem dodatnih računalnih resursa tijekom 'zaključivanja' - ili primjene naučenog znanja na podatke koji prije nisu viđeni.

Razlika je, kažu, u tome što tretiraju K2 Think više kao sustav nego kao model - implementiraju ga i potom gledaju kako ga mogu poboljšati tijekom vremena. Cilj nije izgraditi robota za brbljanje kao što je ChatGPT, već ga koristiti za specifične primjene u područjima poput matematike i znanosti.

Umjesto da 1000-2000 ljudskih bića pet godina razmišlja o određenom pitanju ili prođu kroz određeni skup kliničkih ispitivanja, to bi bilo povjereno robotu, a on bi taj posao obavio u uvelike kraćem razdoblju. Također bi se moglo dogoditi proširenje dosega naprednih tehnologija u regijama koje nemaju pristup vrsti kapitala i infrastrukture što ga posjeduju američke tvrtke.

vezane vijesti

Globalna i lokalna konkurencija

Trenutno se na svjetskoj sceni dvije zemlje ističu kao predvodnice u razvoju umjetne inteligencije: SAD i Kina. Američki tehnološki divovi i startupovi poput OpenAI-a predvodili su rani zamah s takozvanim temeljnim modelima, čiji je cilj ispuniti širok raspon zadataka oslanjajući se na ogromne količine podataka za obuku.

DeepSeekov proboj s modelom R1 ranije ove godine ojačao je poziciju Kine kao snažnog igrača u području umjetne inteligencije. UAE se nastoji pozicionirati kao globalni lider u tom području, nastojeći pojačati svoj geopolitički utjecaj i diversificirati svoje gospodarstvo tako da ne ovisi samo o sirovoj nafti.

Suočava se pritom s oštrom konkurencijom susjedne Saudijske Arabije, a ona želi razviti cjelovite mogućnosti umjetne inteligencije putem Humaina, tvrtke pokrenute u okviru Javnog investicijskog fonda u svibnju. Osim toga, neke geopolitičke složenosti remete ambicije UAE-a u području umjetne inteligencije. Microsoftovo ulaganje i partnerstvo s tvrtkom G42 prošle godine privuklo je veliku pozornost u SAD-u zbog njezina odnosa s Kinom.

Općenito, industrija umjetne inteligencije u UAE-u još ima dug put pred sobom da bi dostigla razmjere američkih i kineskih kolega, piše CNBC.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
potraga za životom

potraga za životom

Veliko otkriće NASA-e u marsijanskoj 'dolini Neretve': 'Ovo je najuvjerljiviji uzorak dosad'
POLITIČKI PRITISAK?

POLITIČKI PRITISAK?

Novi AI model 'navija' za Trumpa: Je li se šef Applea baš toliko uplašio?
SVAŠTA IZMIŠLJA

SVAŠTA IZMIŠLJA

Zašto AI često halucinira i daje netočne odgovore? OpenAI vjeruje da ima odgovor

najpopularnije

Još vijesti