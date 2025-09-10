Novi AI izazivač stiže iz UAE-a: Lansirali AI model za znanost, ne za brbljanje

Cilj nije izgraditi robota za brbljanje kao što je ChatGPT, već ga koristiti za specifične primjene u područjima poput matematike i znanosti
Sveučilište za umjetnu inteligenciju Mohamed bin Zajed (MBZUAI), čiji su osnivač Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE), objavilo je izlazak novog, jeftinog modela zaključivanja koji će konkurirati OpenAI-u i DeepSeeku.
Sa samo 32 milijarde parametara, MBZUAI-jev model K2 Think znatno je manji od konkurentskih sustava OpenAI-a i DeepSeeka. Izgrađen je na Alibabinom modelu otvorenog računalnog koda Qwen 2.5 te radi i testira se na hardveru proizvođača čipova za umjetnu inteligenciju Cerebas.
Usporedbe radi, DeepSeekov R1 ima ukupno 671 milijardu parametara, što je u biti drugi naziv za varijable koje jezični model uči kako bi razumio i generirao jezik. OpenAI ne otkriva broj parametara svojih modela.
Sustav, ne model
K2 Think razvijen je u partnerstvu s G42, tvrtkom sa sjedištem u UAE-u, koju podržava Microsoft. Istraživači koji stoje iza njega kažu da pruža performanse na razini vodećih modela zaključivanja OpenAI-a i DeepSeeka, unatoč tome što je znatno manji.
To su izmjerili koristeći mjerila AIME24, AIME25, HMMT25 i OMNI-Math-HARD, koja se odnose na matematiku, mjerilo kodiranja LiveCodeBenchv5 i mjerilo znanosti GPQA-Diamond.
Takve su performanse postignute korištenjem niza metoda, a one su uključivale nadzirano fino ugađanje dugog lanca misli (CoT) - metodu postupnog zaključivanja - kao i takozvano skaliranje vremena testiranja, što je tehnika za poboljšanje performansi dodjeljivanjem dodatnih računalnih resursa tijekom 'zaključivanja' - ili primjene naučenog znanja na podatke koji prije nisu viđeni.
Razlika je, kažu, u tome što tretiraju K2 Think više kao sustav nego kao model - implementiraju ga i potom gledaju kako ga mogu poboljšati tijekom vremena. Cilj nije izgraditi robota za brbljanje kao što je ChatGPT, već ga koristiti za specifične primjene u područjima poput matematike i znanosti.
Umjesto da 1000-2000 ljudskih bića pet godina razmišlja o određenom pitanju ili prođu kroz određeni skup kliničkih ispitivanja, to bi bilo povjereno robotu, a on bi taj posao obavio u uvelike kraćem razdoblju. Također bi se moglo dogoditi proširenje dosega naprednih tehnologija u regijama koje nemaju pristup vrsti kapitala i infrastrukture što ga posjeduju američke tvrtke.
Globalna i lokalna konkurencija
Trenutno se na svjetskoj sceni dvije zemlje ističu kao predvodnice u razvoju umjetne inteligencije: SAD i Kina. Američki tehnološki divovi i startupovi poput OpenAI-a predvodili su rani zamah s takozvanim temeljnim modelima, čiji je cilj ispuniti širok raspon zadataka oslanjajući se na ogromne količine podataka za obuku.
DeepSeekov proboj s modelom R1 ranije ove godine ojačao je poziciju Kine kao snažnog igrača u području umjetne inteligencije. UAE se nastoji pozicionirati kao globalni lider u tom području, nastojeći pojačati svoj geopolitički utjecaj i diversificirati svoje gospodarstvo tako da ne ovisi samo o sirovoj nafti.
Suočava se pritom s oštrom konkurencijom susjedne Saudijske Arabije, a ona želi razviti cjelovite mogućnosti umjetne inteligencije putem Humaina, tvrtke pokrenute u okviru Javnog investicijskog fonda u svibnju. Osim toga, neke geopolitičke složenosti remete ambicije UAE-a u području umjetne inteligencije. Microsoftovo ulaganje i partnerstvo s tvrtkom G42 prošle godine privuklo je veliku pozornost u SAD-u zbog njezina odnosa s Kinom.
Općenito, industrija umjetne inteligencije u UAE-u još ima dug put pred sobom da bi dostigla razmjere američkih i kineskih kolega, piše CNBC.