Potvrđena optužnica protiv bivše zagrebačke gradonačelnice za aferu 'Mikado'

Nakon što je ishodilo produljenje roka za doradu optužnice i uspjelo ispitati svjedoka s prebivalištem u Rusiji, tužiteljstvo je podignulo novu optužnicu koju je optužno vijeće prihvatilo kao osnovanu.

Optužnicu protiv nekadašnje SDP-ove političarke optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu u lipnju prošle godine vratilo je tužiteljstvu na doradu jer tijekom istrage kao svjedok nije bio saslušan tada nedostupan oštećenik Konstantin Gološčapov.

Bivša zagrebačka gradonačelnica, a danas pravnica, Vlasta Pavić i njezina poslovna suradnica Iva Franekić optužene su za zloporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju i krivotvorenje isprave, dok se Marijanu Leinart tereti da je poticala na zloporabu u gospodarskom poslovanju.

Riječ je o slučaju vezanom uz tvrtku Mikado koju je osnovao ruski i hrvatski državljanin Konstantin Veniaminovič Gološčapov, za kojeg su pojedini mediji izvijestili da je nekoć bio osobni maser ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Prema optužnici, djela za koja se tereti trojka počinjena su od ožujka 2012. do studenoga 2015. Pavić je u to vrijeme bila voditeljica poslova u tvrtki Mikado u Gološčapovljevom vlasništvu, dok je Franekić bila direktorica te tvrtke za izgradnju i opremanje stanova u luksuznim vilama u sklopu projekta Katino na otoku Šipanu.

Optužica tereti Pavić i Franekić da su sebi, majci Vlaste Pavić i Gološčapovu pribavile nepripadajuću imovinsku korist od 100.000 eura. Preciznije, Pavić je optužena da je, nakon što je za projekt Katino naručila projektiranje, montažu i isporuku četiri dizala, kasnije tu isporuku stornirala i promijenila, tražeći da se jedan lift za podizanje invalidski kolica, vrijedan 95.000 kuna, instalira u kuću njezine majke na zagrebačkom Ksaveru.

U gradskoj vili ugostila Medvedeva

Iva Franekić je optužena da je kroz poslovne knjige Mikada provela ugradnju tog lifta, kojeg je Mikado i platio. Pored toga, Vlastu Pavić tužiteljstvo tereti i da je naložila djelatnicima Mikada da plate 44.293 kuna za namještaj koji je isporučen Gološčapovu za njegovu kuću u Blatu.

Također, prema optužnici Pavić je od jedne tvrtke naručila radove na rekonstrukciji svog stana i stana kojim se koristi Iva Franekić, nakon čega je lažno prikazala da je riječ o radovima na projektu Katino pa je te radove u vrijednosti od 600.000 kuna u konačnici platio Mikado. Tužiteljstvo tereti Pavić da je na sličan način lažirala i račun na temelju kojeg je Mikado platio kuhinju Marijane Leinart u vrijednosti od 22.000 kuna.

Pavić je u svojoj obrani porekla počinjenje nedjela, a za Gološčapova je kazala da joj je dugogodišnji prijatelj koji je naložio da dizalo za invalide kupi kao donaciju Mikada za njezinog bolesnog oca. Pavić je za sporni namještaj navela da je kupljen za potrebe kuće upravitelja na Šipanu te je uskladišten u Blatu, dok je za kuhinju Marijane Leinart kazala da je kupljen po nalogu Gološčapova.

Pavić tvrdi i da je kaznena prijava protiv nje podnesena jer je nisu uspjeli nagovoriti da odustane od podnošenja tužbe radi naplate svojih potraživanja.

Vlasta Pavić je bila privremena zagrebačka gradonačelnica nakon što je Milan Bandić u svojem prvom gradonačelničkom mandatu pobjegao s mjesta prometne nesreće. Uz to, bila je članica uprave Zagrebačkog holdinga od 2006. do 2013., potom članica nadzornog odbora Gradske plinare Zagreb i Gradske plinare Zagreb – Opskrba.

Prema pisanju medija, Pavić je 2007. u vili Grada Zagreba u Medveji ugostila nekadašnjeg ruskog predsjednika i premijera Dmitrija Medvedeva.