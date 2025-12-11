Navijači Reala nakon šoka protiv Cityja tjeraju zvijezdu: 'Užas, čovjek je gotov!'

Real Madrid je teško podnio poraz 2:1 od Manchester Cityja u šestom kolu Lige prvaka, a među glavnim kritikama našao se Antonio Rüdiger, koji je odigrao jednu od najslabijih utakmica otkako je stigao u Madrid. Španjolski velikan ponovno je pokazao probleme u obrani, a njemački stoper, prema dojmu navijača i analitičara, više ne izgleda kao igrač za najvišu razinu Lige prvaka.

Real je odlično otvorio utakmicu i poveo u 28. minuti preko Rodryga, no prednost nije dugo trajala. Osam minuta kasnije, nakon kornera, Thibaut Courtois nije uspio uhvatiti udarac glavom Joška Gvardiola, a Nico O’Reilly pospremio je odbijanac za 1:1. Samo nekoliko minuta kasnije Erling Haaland iz penala okreće rezultat na 2:1 – a upravo je Rüdiger skrivio jedanaesterac nespretnim startom u kaznenom prostoru.

Iako je Real u nastavku ponovno pritiskao, ni Jude Bellingham ni ostali nisu uspjeli svladati Gianluigija Donnarummu, pa je Alonso upisao drugi poraz u skupini.

Njemački branič oduvijek je bio poznat po agresivnom, riskantnom načinu igre, ali ove sezone pogreške mu se gomilaju. Nakon što se vratio od ozljede, griješio je i u dresu Njemačke, a sada i na ključnoj europskoj utakmici.

Rüdiger protiv Cityja:

Dobio je tek 1 od 4 duela na tlu, dobio je 1 od 4 skok-duela, izgubio je 6 lopti, skrivio je jedanaesterac, trebao je dobiti i drugi žuti karton nakon prekršaja na Savinhu. Dobio je tek jadnih 3/10, što dovoljno govori kako je izgledala njegova večer.

Real nema alternative – ali mora razmišljati o budućnosti

Zbog ozljeda Militaa, Alabe i Huijsena, Real Madrid sada praktički nema izbora osim nastaviti koristiti Rüdigera. No situaciju dodatno otežava činjenica da je Nijemcu ovo posljednja godina ugovora, te će sljedećeg ljeta moći otići kao slobodan igrač.

Sve je više onih koji smatraju da bi klub trebao potražiti novo rješenje u obrani.

Navijači izgubili strpljenje

Rüdiger je nakon utakmice bio glavna tema na društvenim mrežama i rijetko tko ga je branio. Navijači poručuju:

'Rüdiger je nastavio svoju lošu formu i poklonio je penal Haalandu. Obrana Reala je katastrofa.'

'To je bio čist penal na Haalandu. Rüdiger je užas.'

'Rüdiger, grozan. Valverde izgubljen, obrana u rasulu.'

'Rüdiger je gotov.'

'Rüdiger ne može više igrati na ovoj razini.'

'Rüdiger mora otići ovo ljeto. Treba nam pravi stoper.'