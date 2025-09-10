Švedski STIM potpisao prvi svjetski ugovor o licenciranju glazbe s AI kompanijom

Švedsko društvo za zaštitu autorskih prava u glazbi (STIM) objavilo je da je potpisalo prvi svjetski ugovor o licenciranju s tvrtkom koja se bavi umjetnom inteligencijom. Sporazum je sklopljen sa štokholmskim startupom Songfox, a on omogućava obožavateljima i autorima da na zakonit način stvaraju skladbe generirane umjetnom inteligencijom.

Ugovor se odnosi na oko 100.000 umjetnika čija prava zastupa STIM. Kako bi se osigurala transparentnost i pravedna naknada, Songfox će koristiti tehnologiju treće strane, Sureel, koja omogućava praćenje rezultata generiranog umjetnom inteligencijom i njegovo povezivanje s izvornim ljudskim radom.

'Ovaj model omogućava da prihodi budu revidirani u stvarnom vremenu i rješava jedan od najvećih problema povjerenja u AI glazbi – nedostatak transparentnosti o tome koji se podaci koriste i kako se autori nagrađuju', navodi se u priopćenju STIM-a.