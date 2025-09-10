Švedski STIM potpisao prvi svjetski ugovor o licenciranju glazbe s AI kompanijom

Agencija vjeruje da će njezin potez služiti kao temelj za globalne standarde pri pristupu glazbi generiranoj umjetnom inteligencijom
Švedsko društvo za zaštitu autorskih prava u glazbi (STIM) objavilo je da je potpisalo prvi svjetski ugovor o licenciranju s tvrtkom koja se bavi umjetnom inteligencijom. Sporazum je sklopljen sa štokholmskim startupom Songfox, a on omogućava obožavateljima i autorima da na zakonit način stvaraju skladbe generirane umjetnom inteligencijom.
Ugovor se odnosi na oko 100.000 umjetnika čija prava zastupa STIM. Kako bi se osigurala transparentnost i pravedna naknada, Songfox će koristiti tehnologiju treće strane, Sureel, koja omogućava praćenje rezultata generiranog umjetnom inteligencijom i njegovo povezivanje s izvornim ljudskim radom.
'Ovaj model omogućava da prihodi budu revidirani u stvarnom vremenu i rješava jedan od najvećih problema povjerenja u AI glazbi – nedostatak transparentnosti o tome koji se podaci koriste i kako se autori nagrađuju', navodi se u priopćenju STIM-a.
Prema riječima Simona Gozzija, voditelja poslovnog razvoja i industrijskih uvida u STIM-u, AI tvrtke će to plaćati kroz kombinaciju licencnih naknada i udjela u prihodima. Autori će također dobivati 'početnu naknadu' kada se njihova djela koriste za treniranje modela. 'Što veća potražnja nastane kroz AI usluge, to će i povrat za nositelje prava biti veći', istaknuo je Gozzi.
STIM naglašava da je ovaj ugovor svojevrsni 'stres-test' te bi trebao otvoriti put tržišnom modelu koji osigurava poštenu naknadu i ravnopravne uvjete za sve. 'Vjerujemo da je ovo tek početak nečega većeg. Ako pokažemo da je moguće pratiti atribuciju i jasno odvojiti prihode od AI-a, možemo Europi ponuditi nacrt rješenja koji bi se mogao pretvoriti u globalni standard', dodao je Gozzi.
Ova vijest dolazi u trenutku u kojem europske udruge skladatelja i izvođača upozoravaju da EU-ov Zakon o umjetnoj inteligenciji ne pruža dovoljnu zaštitu umjetnicima od povreda autorskih prava. Kritičari ističu da sustav temeljen na 'mogućnosti odbijanja' u praksi ne funkcionira te da autori nemaju načina biti naknadno obeštećeni za djela koja su već iskorištena za treniranje AI modela.
Vode se i pravne bitke. Njemačko društvo GEMA podiglo je dvije tužbe protiv OpenAI-a i aplikacije Suno AI, a Universal Music Group vodi parnicu protiv AI tvrtke Anthropic. Ishodi ovih slučajeva mogli bi odrediti doseg primjene prava autora u području glazbe nastale AI-em, zaključuje Euronews.