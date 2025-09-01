Antarktika na rubu prekretnice, posljedice će osjetiti cijeli svijet

Gledana iz svemira, Antarktika izgleda poput jednostavne bijele ploče leda okružene tamnim vodama Južnog oceana. No izbliza se otkriva daleko složeniji sustav u kojem se isprepliću ocean, morski led, ledene ploče i ledene police. Taj osjetljivi odnos sada je ozbiljno ugrožen, piše Grist. Novo istraživanje, objavljeno u časopisu Nature, upozorava na niz 'naglih promjena' koje se odvijaju na tom kontinentu i oko njega, a koje se međusobno pojačavaju i prijete nepovratnim posljedicama – uključujući globalni porast razine mora za nekoliko metara.

Globalne posljedice

'Vidimo cijeli niz naglih i iznenađujućih promjena širom Antarktike, ali one se ne događaju izolirano', rekla je klimatologinja Nerilie Abram, glavna autorica studije. 'Kad promijenimo jedan dio sustava, to pokreće lančane reakcije koje pogoršavaju stanje u drugim dijelovima.' Znanstvenici pod naglom promjenom podrazumijevaju transformacije koje se odvijaju znatno brže nego što se očekivalo, a uključuju sve od urušavanja ledenih polica u svega nekoliko tjedana do dugoročnih promjena ledenih ploča kroz stoljeća. Ako čovječanstvo nastavi zagrijavati planet, te se promjene mogu samoodržavati i postati nezaustavljive.

Upozoravajući znakovi

Jedan od glavnih pokretača krize jest nagli gubitak morskog leda. Nakon što je 2014. dosegao rekordnu površinu od 20,11 milijuna četvornih kilometara, morski led u desetak godina nestaje brzinom koja šokira znanstvenike. Tijekom zime, kada je led najrasprostranjeniji, njegova je površina pala 4,4 puta brže nego na Arktiku. To znači da je Antarktika u samo deset godina izgubila količinu leda koju je Arktik gubio gotovo pola stoljeća. Gubitak bijelog, reflektirajućeg leda samo ubrzava zagrijavanje jer tamne morske površine upijaju više Sunčeve energije – pokrećući opasan klimatski začarani krug.