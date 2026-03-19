Misija Venera-D: Rusi se do 2036. planiraju vratiti na 'pakleni planet'

Naime 1970. godine misija Venera 7 postala je prva koja je uspješno sletjela na drugi planet. Kasniji poduhvati iz programa Venera 1970-ih i 1980-ih nastavili su istraživanja, unatoč temperaturama od oko 480 Celzijevih stupnjeva i više od 90 puta većem tlaku nego na Zemlji.

Rusija planira novu ambicioznu misiju prema Veneri, a cilj joj je lansirati letjelicu Venera-D oko 2036. godine. Riječ je o složenom projektu koji uključuje orbiter, lander i balon za istraživanje njezine guste atmosfere. Misija Venera-D nastavak je bogate sovjetske tradicije istraživanja tog planeta jer je nekadašnji SSSR jedina država koja je uspješno spustila letjelice na njegovu površinu i uspjela poslati podatke s tla unatoč ekstremnim uvjetima.

Ciljevi nove misije

Glavni cilj misije bit će detaljno proučavanje atmosfere i površine Venere, ali i potraga za mogućim znakovima mikrobnog života u oblacima. Znanstvenici su posljednjih godina raspravljali o prisutnosti plinova poput fosfina i amonijaka u atmosferi, što bi moglo upućivati na biološke procese, iako su ti nalazi i dalje kontroverzni.

Projekt je u razvoju još od 2003. godine, a ranije se razmatrala i suradnja s NASA-om. Međutim nakon pogoršanja odnosa između Rusije i Zapada, uključujući invaziju na Ukrajinu 2022. godine, ta suradnja više nije moguća.

Prema izjavama ruskih dužnosnika, istraživanje Venere i Mjeseca trenutačno je u središtu planova ruske svemirske agencije Roscosmos, a Venera-D dio je šire strategije slanja robotskih misija prema tim nebeskim tijelima. Doduše, Rusija nije jedina koja planira povratak na Veneru. Europska svemirska agencija (ESA) razvija misiju Envision dok NASA radi na projektima VERITAS i DAVINCI.

Uz to, Indija planira svoju prvu misiju prema Veneri krajem desetljeća, a privatne inicijative također pokušavaju ubrzati istraživanje tog planeta. Unatoč ekstremnim uvjetima, Venera je ključna za razumijevanje evolucije planeta sličnih Zemlji, a istraživanja bi mogla otkriti zašto je taj planet razvio tako neprijateljsko okruženje, ali i pružiti uvid u klimatske procese koji mogu utjecati na budućnost Zemlje, piše Space.