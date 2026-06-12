Englezi ogorčeni prvim poluvremenom Južne Koreje i Češke: Evo što pišu

Bilo je to poluvrijeme koje je izgledalo kao sudar dviju momčadi koje se više boje pogreške nego što žele riskirati. Koreja je imala više tehničke kvalitete, Češka više snage i igre na prekide, ali ni jedna ni druga reprezentacija nisu uspjele pronaći pravi put do gola.

Guardian istaknuo glavni problem

Guardian je u live izvještaju sažeo ono što se vidjelo na terenu: Obje momčadi teško su pronalazile ritam. Tempo je stalno pucao, napadi su se prečesto gasili daleko od gola, a utakmica nije uspijevala uhvatiti kontinuitet.

Južna Koreja pokušavala je preko Sona Heung-mina i Lee Kang-ina, ali sve je ostalo na nekoliko naznaka opasnosti i pokušaja iz daljine. Son je imao prodor i udarac, Lee je pokušao zaprijetiti snažnim šutom, no bez konkretnog završetka i bez akcije koja bi promijenila dojam o mučnom prvom dijelu.

Češka je, s druge strane, djelovala reaktivno. Momčad se oslanjala na fizičku igru, širinu i prekide, a najopasniji trenutak stigao je nakon kornera kada je Tomáš Souček bio blizu lopte, ali ne i dovoljno blizu da ozbiljno kazni korejsku obranu.

Puno opreza, premalo nogometa

Problem prvog poluvremena nije bio samo rezultat 0:0, nego način na koji se do njega došlo. Utakmica nije imala jasan ritam, nije imala pritisak koji raste, ni osjećaj da je pogodak pitanje trenutka. Umjesto toga, gledali smo dvoboj u kojem je svaka pogreška izgledala opasnije od svake napadačke ideje.

Visina, vlaga i prekidi za osvježenje dodatno su usporili ritam, a Guardian je upravo to izdvojio kao jedan od razloga zbog kojih se dvoboj teško razvijao. Nakon energičnog otvaranja turnira na Azteci, utakmica u Guadalajari djelovala je kao hladan tuš.

Koreja je ostavljala dojam tehnički kvalitetnije momčadi, ali bez završnog udarca. Češka je izgledala čvrsto i organizirano, ali bez prave kreativnosti. U teoriji, na terenu su bili igrači koji mogu napraviti razliku - Son, Lee, Patrik Schick i Souček. U praksi, prvo poluvrijeme prošlo je bez trenutka koji bi probudio utakmicu.

Zato je dojam nakon prvih 45 minuta bio vrlo jasan: Ovo nije bila utakmica koja je nastavila euforiju s otvaranja SP-a, nego susret koji je podsjetio da velika natjecanja često donose i teške, zatvorene, taktički ukočene dvoboje.

Ako je Meksiko protiv Južne Afrike ponudio kaos, emociju i incident, Češka i Južna Koreja u prvom su poluvremenu ponudile suprotnost - kontrolu bez ideje, oprez bez hrabrosti i nogomet u kojem se najviše čekalo da netko napokon preuzme rizik.