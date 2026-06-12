Komentator HRT-a u šoku tijekom utakmice Svjetskog prvenstva: 'Pogledajte ovo'

Svjetsko prvenstvo otvoreno je 2:0 pobjedom Meksika nad Južnoafričkom Republikom u ludoj utakmici s tri crvena kartona. Nakon otvaranja, u četiri ujutro po hrvatskom vremenu natjecanje u grupi A nastavili su Češka i Južna Koreja.

Ranije smo pisali , kako je brojnim navijačima prije utakmice u oko upala količina praznih mjesta. Utakmica se igra na stadionu Akron u meksičkoj Guadalajari, ali stadion niti blizu nije rasprodan.

Stanje je šokiralo i komentatora utakmice Andriju Cmrečnjaka. Inače MAXSportov komentator, tijekom Mundijala će raditi na HRT-u, a pred kraj prvog poluvremena je i on ostao šokiran količinom praznih mjesta na utakmici Svjetskog prvenstva.

'Pogledajte crvenu tribinu, te prazne stolice koliko ih je', rekao je iznenađeni Cmrečnjak.

Službeni kapacitet stadiona iznosi nešto više od 46 tisuća mjesta, ali brzo se da zaključiti da stadion niti blizu nije pun. Štoviše, po fotografijama koje dolaze s društvenih mreža čini se da je potpuno suprotno. Hoće li ovo biti početak trenda ili samo iznimka, ostaje nam za vidjeti u ostalim utakmicama.