Komentator HRT-a u šoku tijekom utakmice Svjetskog prvenstva: 'Pogledajte ovo'

NIJE MOGAO VJEROVATI

Komentator HRT-a u šoku tijekom utakmice Svjetskog prvenstva: 'Pogledajte ovo'

  • N.M.
  • Zadnja izmjena 12.06.2026 05:04
  • Objavljeno 12.06.2026 u 05:04
Navijači na Južna Koreja - Češka
Navijači na Južna Koreja - Češka Izvor: EPA / Autor: Alex Cruz
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Čekanje je gotovo, Svjetsko prvenstvo u nogometu konačno je krenulo.

Svjetsko prvenstvo otvoreno je 2:0 pobjedom Meksika nad Južnoafričkom Republikom u ludoj utakmici s tri crvena kartona. Nakon otvaranja, u četiri ujutro po hrvatskom vremenu natjecanje u grupi A nastavili su Češka i Južna Koreja.

vezane vijesti

Ranije smo pisali, kako je brojnim navijačima prije utakmice u oko upala količina praznih mjesta. Utakmica se igra na stadionu Akron u meksičkoj Guadalajari, ali stadion niti blizu nije rasprodan.

Stanje je šokiralo i komentatora utakmice Andriju Cmrečnjaka. Inače MAXSportov komentator, tijekom Mundijala će raditi na HRT-u, a pred kraj prvog poluvremena je i on ostao šokiran količinom praznih mjesta na utakmici Svjetskog prvenstva.

'Pogledajte crvenu tribinu, te prazne stolice koliko ih je', rekao je iznenađeni Cmrečnjak.

Službeni kapacitet stadiona iznosi nešto više od 46 tisuća mjesta, ali brzo se da zaključiti da stadion niti blizu nije pun. Štoviše, po fotografijama koje dolaze s društvenih mreža čini se da je potpuno suprotno. Hoće li ovo biti početak trenda ili samo iznimka, ostaje nam za vidjeti u ostalim utakmicama.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
drama u kanadi

drama u kanadi

Cijela BiH čeka povijesnu utakmicu večeras, ali iz Toronta upravo stiže zabrinjavajuća vijest
KRATKO I JASNO

KRATKO I JASNO

Zvijezda BiH poslala snažnu poruku: 'Mislim da bi svaki Bosanac trebao znati...'
svaka čast

svaka čast

Pogledajte kako je legendarni Srbin oduševio Hrvatsku i BiH: 'Ne moraš navijati za njih, ali nemoj to javno pričati jer je primitivno'

najpopularnije

Još vijesti