Svijet je dobio prvog bilijunaša: SpaceX lansirao Elona Muska u povijest

Prema navodima, SpaceX je na Nasdaq burzi otvorio trgovanje na 150 dolara po dionici, čime je Muskov udio u kompaniji procijenjen na više od 766 milijardi dolara. Uz to, njegov udio u Tesli vrijedan je oko 280 milijardi dolara, pa se ukupno bogatstvo povezanih s ove dvije kompanije procjenjuje na približno 1,05 bilijuna dolara.

Samo izlazak SpaceX-a na burzu dodao je više od 180 milijardi dolara njegovom bogatstvu, a nova tržišna procjena kompanije dosegnula je oko 2 bilijuna dolara.