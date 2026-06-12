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Svijet je dobio prvog bilijunaša: SpaceX lansirao Elona Muska u povijest

M. Šurina

12.06.2026 u 18:55

Elon Musk
Elon Musk Izvor: EPA / Autor: GIAN EHRENZELLER
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Elon Musk postao je prvi čovjek na svijetu čije je bogatstvo premašilo 1 bilijun dolara, nakon što je SpaceX izašao na Nasdaq i snažno povećao vrijednost njegove imovine

Prema navodima, SpaceX je na Nasdaq burzi otvorio trgovanje na 150 dolara po dionici, čime je Muskov udio u kompaniji procijenjen na više od 766 milijardi dolara. Uz to, njegov udio u Tesli vrijedan je oko 280 milijardi dolara, pa se ukupno bogatstvo povezanih s ove dvije kompanije procjenjuje na približno 1,05 bilijuna dolara.

Samo izlazak SpaceX-a na burzu dodao je više od 180 milijardi dolara njegovom bogatstvu, a nova tržišna procjena kompanije dosegnula je oko 2 bilijuna dolara.

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Rast vrijednosti učinio je Muska bogatijim od kombinirane vrijednosti sljedećih pet najbogatijih ljudi na svijetu, a njegovo se bogatstvo uspoređuje i s BDP-om pojedinih država poput Tajvana, Irske i Švedske.

Istodobno, IPO SpaceX-a stvorio je i tisuće novih milijunaša među zaposlenicima i menadžerima, dok je dio njih postao i milijarderima.

Dionice Tesle istodobno su blago pale, oko 1 posto, na otprilike 395 dolara, unatoč velikom tržišnom zamahu oko SpaceX-a.

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Svijet je dobio prvog bilijunaša: SpaceX lansirao Elona Muska u povijest
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