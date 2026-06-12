Ibrahimović pred čitavim svijetom priznao da navija za Hrvatsku na SP-u: Pogledajte kako je to objasnio

Sponzor rubrike
Sponzor rubrike
Zlatan Ibrahimović na Svjetskom prvenstvu 2026. debitira u novoj ulozi, kao stručni analitičar FOX Sportsa, ali već u prvoj emisiji pokazao je da će i izvan terena ostati potpuno svoj. Bez previše kalkuliranja, legendarni napadač otkrio je koja ga skupina najviše zanima - i odmah poručio da će navijati za Hrvatsku.
Ibrahimović je odabrao skupinu L, u kojoj su Hrvatska, Engleska, Gana i Panama. Posebno se zadržao upravo na Hrvatskoj, zemlji iz koje vuče obiteljske korijene.
'Imam korijene u Hrvatskoj, navijam za nju'
'Tu je Engleska. Vraća li se nogomet kući? Vidjet ćemo. Zatim Hrvatska. Imam korijene u Hrvatskoj, tako da navijam za nju na ovom prvenstvu. Imamo i Ganu, koja ima puno talenta, vidjet ćemo što mogu pokazati. I na kraju Panama. Nažalost po njih, mislim da će u ovoj skupini biti vreća za udaranje', rekao je Ibrahimović.
Zlatan je potom najavio da očekuje borbu Hrvatske i Engleske za vrh skupine, ali nije otpisao ni Ganu kao reprezentaciju koja bi mogla zakomplicirati situaciju.
'Engleska i Hrvatska borit će se za prvo mjesto, a Gana bi im mogla pomrsiti račune i uzeti koji bod. Ali Panamu tu jednostavno ne vidim', dodao je.
Hrvatska dobila neočekivanu podršku
Ibrahimovićeva izjava brzo se proširila društvenim mrežama, posebno među hrvatskim navijačima. Iako je rođen u Švedskoj i ostao legenda tamošnje reprezentacije, njegova obiteljska priča dobro je poznata: Otac mu je iz Bosne i Hercegovine, a majka iz Hrvatske.
Zato njegova podrška Hrvatskoj nije iznenađenje, ali način na koji ju je izrekao odmah je privukao veliku pažnju. U svom stilu, direktno i bez okolišanja, Ibrahimović je Hrvatsku svrstao među reprezentacije koje će posebno pratiti na ovom turniru.
Za Vatrene je to još jedan detalj koji dodatno podiže interes uoči početka nastupa u skupini L. Hrvatska na turnir ulazi s velikim ambicijama, u društvu moćne Engleske, neugodne Gane i Paname, koju Ibrahimović vidi kao autsajdera skupine.
A kada Zlatan nešto kaže, to se rijetko zaustavi samo na jednoj televizijskoj rečenici.