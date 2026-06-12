Ibrahimović pred čitavim svijetom priznao da navija za Hrvatsku na SP-u: Pogledajte kako je to objasnio

Ibrahimović je odabrao skupinu L, u kojoj su Hrvatska, Engleska, Gana i Panama. Posebno se zadržao upravo na Hrvatskoj, zemlji iz koje vuče obiteljske korijene.

'Imam korijene u Hrvatskoj, navijam za nju'

'Tu je Engleska. Vraća li se nogomet kući? Vidjet ćemo. Zatim Hrvatska. Imam korijene u Hrvatskoj, tako da navijam za nju na ovom prvenstvu. Imamo i Ganu, koja ima puno talenta, vidjet ćemo što mogu pokazati. I na kraju Panama. Nažalost po njih, mislim da će u ovoj skupini biti vreća za udaranje', rekao je Ibrahimović.

Zlatan je potom najavio da očekuje borbu Hrvatske i Engleske za vrh skupine, ali nije otpisao ni Ganu kao reprezentaciju koja bi mogla zakomplicirati situaciju.

'Engleska i Hrvatska borit će se za prvo mjesto, a Gana bi im mogla pomrsiti račune i uzeti koji bod. Ali Panamu tu jednostavno ne vidim', dodao je.