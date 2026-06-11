Krenuo lov na Orbánovo blago: Češljaju se mutni poslovi bivše vlasti

Mađarsko tijelo za borbu protiv korupcije objavilo je da koristi umjetnu inteligenciju ne bi li pomoglo u praćenju javne potrošnje

Voditelj te agencije, Ferenc Biró, otkrio je da su razvili umjetnu inteligenciju i sustav strojnog učenja koji je sposoban pratiti ekonomske transakcije u stvarnom vremenu. Kako je istaknuo u razgovoru za Financial Times, sustav je razvijen jer nova mađarska vlada na čelu s premijerom Péterom Magyarom želi brzo djelovati kako bi identificirala novac koji bi mogao biti usmjeren ljudima povezanima s Orbánovom političkom mrežom.

Biró je naglasio i da će umjetna inteligencija omogućiti lakši povrat imovine koja je možda skrivena u inozemstvu. Dodao je da vlada bivšeg premijera Viktora Orbána nije surađivala s tim nadzornim tijelom, a procjenjuje se da je na korupciju u 2025. godini moglo otpasti između 15 i 20 posto državne potrošnje. Prema nekim izvorima, tijekom 16 godina Orbánove vladavine iz državne blagajne izvučeno je više od 160 milijardi eura. Iako Biró nije pojasnio kako se točno koristi umjetna inteligencija u potrazi za izgubljenim sredstvima, upotreba takvih sustava nije neobična pojava u svijetu.

Viktor Orbán priznao poraz Izvor: Profimedia / Autor: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia







+8 Viktor Orbán priznao poraz Izvor: Profimedia / Autor: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia