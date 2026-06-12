U drugoj utakmici Svjetskog prvenstva ispisan rekord

Kapetan Južne Koreje upisao je nastup na svom četvrtom Svjetskom prvenstvu i time se izjednačio s aktualnim izbornikom Myung-boom Hongom , koji je također igrao na četiri svjetske smotre.

Son je svoj put na najvećoj nogometnoj pozornici započeo 2014. godine u Brazilu, a potom je za Južnu Koreju nastupao i na turnirima u Rusiji i Kataru. Sada je u Sjevernoj Americi zaokružio impresivan niz i potvrdio status jednog od najvećih južnokorejskih nogometaša.

Hongov trag ostao je duboko upisan

Njegov izbornik Myung-bo Hong prvi je put na Svjetskom prvenstvu zaigrao 1990. godine u Italiji. Nakon toga nastupio je i u Sjedinjenim Američkim Državama te Francuskoj, a reprezentativnu SP priču zaključio je 2002. godine, kada je Južna Koreja bila jedan od domaćina turnira.

Son se tako priključio rijetkom društvu južnokorejskih nogometaša koji su obilježili više generacija reprezentacije, a njegov najnoviji nastup dodatno učvršćuje mjesto koje već ima u povijesti tamošnjeg nogometa.