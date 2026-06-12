'Ovo je najgore Svjetsko prvenstvo u povijesti. Ako će ovako biti do kraja, neka se ne igra'

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'Ovo je najgore Svjetsko prvenstvo u povijesti. Ako će ovako biti do kraja, neka se ne igra'

  • N.M.
  • Zadnja izmjena 12.06.2026 04:28
  • Objavljeno 12.06.2026 u 04:28
Češka nogometna reprezentacija
Češka nogometna reprezentacija Izvor: EPA / Autor: Francisco Guasco
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Nakon otvaranja Svjetskog prvenstva, u četiri ujutro po hrvatskom vremenu natjecanje u grupi A nastavili su Češka i Južna Koreja.

Ono što je u oko upalo brojnim navijačima prije utakmice, je količina praznih mjesta. Utakmica se igra na stadionu Akron u meksičkoj Guadalajari, ali stadion niti blizu nije rasprodan.

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Službeni kapacitet stadiona iznosi nešto više od 46 tisuća mjesta, ali brzo se da zaključiti da stadion niti blizu nije pun. Štoviše, po fotografijama koje dolaze s društvenih mreža čini se da je potpuno suprotno.

Uvidjevši da ćemo na utakmici Svjetskog prvenstva gledati takav stadion, navijači na društvenim mrežama nisu krili svoje nezadovoljstvo.

'Ovo je najgore Svjetsko prvenstvo ikad'.

'Čekam četiri godine i onda stadioni izgledaju kao da su prijateljske'.

'Ako će ovakvi stadioni biti do kraja prvenstva, bolje da se ne igra'.

'Ljetni turniri u SAD-u privuku više gledatelja'.

'Bravo za FIFA-u, bravo za Infantina. Sve što smo se bojali da će biti Katar, gledamo četiri godine kasnije', samo su neki od komentara.

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