HDMI kabel koji 'radi', ali koči vaš TV: Zašto ga možda trebate zamijeniti

Zato se često događa da korisnik ima potpuno funkcionalnu sliku, ali bez podrške za više frekvencije osvježavanja, napredni HDR ili poboljšane audio standarde. Problem se ne manifestira kao kvar, nego kao ograničenje koje je teško odmah primijetiti.

HDMI kabeli fizički su gotovo identični bez obzira na generaciju, ali se razlikuju u količini podataka koje mogu prenijeti u sekundi. Ta razlika u propusnosti određuje hoće li televizor moći prikazati napredne funkcije ili će ih jednostavno ignorirati.

Moderni televizori traže više od 'samo slike'

Razvoj televizora u posljednjih nekoliko godina značajno je ubrzao, posebno u segmentu 4K prikaza, gejming značajki i sinkronizacije slike. Funkcije poput 4K pri 120 Hz, varijabilnog osvježavanja slike ili automatskog načina niske latencije postale su standard kod novih uređaja, ali one zahtijevaju znatno veći prijenos podataka nego što su stariji HDMI kabeli mogli podržati.

U praksi to znači da korisnik može imati noviji televizor ili konzolu, ali zbog starog kabela ne dobiva punu kvalitetu slike ili fluidnost prikaza. To je posebno izraženo kod videoigara i sportskog sadržaja gdje je brzina prikaza ključna.

Standardi koji određuju mogućnosti

Razlike među HDMI kabelima proizlaze iz njihovih generacijskih standarda. Starije verzije bile su namijenjene Full HD ili osnovnom 4K sadržaju, dok novije generacije omogućuju znatno veće rezolucije i frekvencije osvježavanja, uz podršku za napredne funkcije poput poboljšanog povratnog audio kanala i dinamičkog HDR-a.

Iako se na prvi pogled čini da kabel 'radi', njegova stvarna ograničenja postaju vidljiva tek kada se pokušaju aktivirati napredne opcije na televizoru ili konzoli.

Kako prepoznati ograničenje bez tehničkog znanja

U većini slučajeva korisnici ne znaju koju verziju kabela posjeduju, jer oznake nisu uvijek jasne ili uopće ne postoje. Neki kabeli imaju oznake koje upućuju na njihovu generaciju, ali kod mnogih starijih modela takve informacije nedostaju.

Zbog toga se ograničenja često otkrivaju tek kroz iskustvo korištenja. Ako televizor ne omogućuje uključivanje viših razlučivosti pri većim frekvencijama ili ako napredne opcije zvuka i slike nisu dostupne, kabel postaje jedan od mogućih uzroka.

Trošenje, starost i stvarni problemi

Osim tehničkih ograničenja, HDMI kabeli mogu s vremenom fizički degradirati. Dugogodišnje savijanje, pritisak iza namještaja ili učestalo pomicanje uređaja može utjecati na stabilnost signala.

To se može manifestirati kao povremeni gubitak slike, treperenje ili prekidi signala. Iako se takvi simptomi često pripisuju televizoru ili konzoli, u praksi je kabel jedan od najčešćih uzroka nestabilnosti.

Kada zamjena ima smisla

Zamjena HDMI kabela postaje relevantna u trenutku kada korisnik prelazi na noviji televizor ili uređaj koji podržava napredne standarde slike i zvuka. U tom slučaju stari kabel može postati 'usko grlo' cijelog sustava, bez obzira na to što i dalje prenosi osnovnu sliku. Za prosječnog korisnika to znači da relativno jeftina komponenta može imati nesrazmjerno velik utjecaj na ukupno iskustvo gledanja ili igranja, piše Makeuseof.