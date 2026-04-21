Preuzima vodstvo jedne od najvrjednijih tvrtki na svijetu: Tko je John Ternus, novi šef Applea

Predani inženjer, inovator i osoba zaslužna za prelazak na Appleov Silicone, Ternus je igrao ključnu ulogu u nizu Appleovih proizvoda, uključujući iPhone, AirPods i Vision Pro. Njegov pristup detaljima mnogi uspoređuju s onim Stevea Jobsa. Appleu se pridružio 2001. i godinama je bio tiha, ali postojana osoba iz pozadine koja je radila na unapređivanju proizvoda tvrtke. Bio je i ključna figura u ponovnom rastu prodaje proizvoda poput Appleovih računala Mac te su ona povećala tržišni udio u odnosu na PC

Nakon 15 godina na čelu Applea, Tim Cook predaje palicu Johnu Ternusu, dugogodišnjem šefu hardverskog inženjeringa. Iako široj javnosti nije toliko poznat, on je u kompaniji već desetljećima ključna figura i jedan od glavnih arhitekata modernog Appleovog portfelja proizvoda. Dužnost izvršnog direktora preuzet će 1. rujna ove godine.

Prvi Appleov izvršni direktor koji je cijelu karijeru proveo u hardveru Ternus je dio Applea 25 godina. Tvrtki se pridružio 2001. godine kao dio tima za dizajn proizvoda, što znači da je gotovo polovicu života profesionalno vezan uz nju. Tijekom karijere postupno je napredovao kroz tehničke i upravljačke pozicije sve do mjesta višeg potpredsjednika za hardversko inženjerstvo, a na njemu se nalazi od 2021. godine. U toj je ulozi bio odgovoran za cjelokupan razvoj hardvera, što uključuje dizajn, testiranje i lansiranje ključnih uređaja. On je prvi Appleov izvršni direktor u tri desetljeća koji je cijelu karijeru proveo u hardveru. Radio je na brojnim Appleovim uređajima i blisko surađivao s proizvođačima u Aziji, a u tvrtki je poznat kao netko tko održava i unapređuje postojeće proizvode, manje kao pokretač potpuno novih ideja, te kao lider s ograničenim iskustvom u političkim i regulatornim pitanjima. Vodio je ili nadgledao razvoj najvažnijih Appleovih proizvoda, uključujući iPhone, MacBook, Apple Watch i AirPods te kompleksnije projekte kao što je Apple Vision Pro. Njegov rad obuhvaćao je i optimizaciju proizvodnih procesa te suradnju s globalnim dobavljačima, što je ključno za kompaniju koja proizvodi stotine milijuna uređaja godišnje.

+3 John Ternus Izvor: EPA / Autor: SARAH YENESEL

Oprezan i nenametljiv stil Apple je oko 2018. razmatrao ugradnju malog lasera u iPhone. Ta bi komponenta omogućila kvalitetnije fotografije, preciznije mapiranje okoline i nove značajke proširene stvarnosti. No imala je i nedostatak: povećala bi trošak svakog uređaja za oko 40 dolara, što bi smanjilo profit tvrtke. John Ternus, Appleov šef hardverskog inženjeringa, tada je predložio da se laser ugradi samo u skuplje modele Pro. Smatrao je da su ti modeli namijenjeni najvjernijim kupcima, onima koji bi bili spremni platiti za novu tehnologiju, dok prosječni korisnici vjerojatno ne bi pokazali velik interes. Takvo balansiranje između uvođenja novih značajki i kontrole troškova obilježilo je Ternusov oprezan i nenametljiv stil upravljanja. Ternus ima 50 godina, isto koliko je imao i Cook 2011. godine, kada je preuzeo vodstvo od Stevea Jobsa. Poput Cooka, poznat je po pedantnosti, dubokom razumijevanju Appleova opskrbnog lanca te smirenom stilu i suradljivosti. To je potaknulo rasprave među bivšim i sadašnjim zaposlenicima o tome bi li Apple pod njegovim vodstvom nastavio Cookov pristup postupnih poboljšanja ili se okrenuo riskantnijim, vizionarskim potezima, kakve je zagovarao Jobs. Pitanje za Appleovu upravu jest treba li tvrtki inovator ili još jedan vješt menadžer. Iako su najveći proboji poput iPhonea i iPada iza njih, Apple je pod Cookom ostvario niz manjih uspjeha i ostao jedna od najprofitabilnijih tvrtki na svijetu.

Čime se sve istaknuo Rođen u Kaliforniji, Ternus je diplomirao strojarstvo na Sveučilištu u Pennsylvaniji te je bio član plivačke reprezentacije. Prije dolaska u Apple radio je u startupu za virtualnu stvarnost, a zatim sudjelovao u razvoju Maca, iMaca te kasnije iPhonea, iPada i Macova s Appleovim čipovima. Jedan od ranijih primjera njegova pristupa bio je razvoj Mac Minija. Kada je uređaj trebao osvježenje, Ternus je odlučio izbjeći veće dizajnerske zahvate da bi ubrzao lansiranje. Umjesto estetike, fokus je stavio na funkcionalnost i potrebe developera, procijenivši da novi dizajn nije ključan. Ta odluka pokazala je njegov stil: brz, pragmatičan i usmjeren na širu vrijednost u Appleovu ekosustavu. U novije vrijeme vodio je razvoj iPhonea Air s tanjim dizajnom te sudjelovao u eksperimentiranju preklopnim telefonima. Iako ga kolege opisuju kao pristupačnu i omiljenu osobu, neki se pitaju ima li iskustvo u donošenju teških odluka koje bi mogle definirati Appleovu sljedeću fazu. Jedan od njegovih najvažnijih doprinosa bio je strateški prijelaz s Intelovih procesora na vlastite čipove, poznate kao Apple Silicon. Taj potez nije bio samo tehnička promjena, nego i dugoročna poslovna odluka koja je tvrtki omogućila veću kontrolu nad performansama, potrošnjom energije te integracijom hardvera i softvera. Osim toga, Ternus je sudjelovao u razvoju novijih proizvoda poput pristupačnijeg prijenosnika MacBook Neo, gdje je cilj bio ponuditi kvalitetno iskustvo uz pametne kompromise u dizajnu i nižu cijenu.

Tim Cook Izvor: EPA / Autor: JOHN G. MABANGLO