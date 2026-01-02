Apple drastično reže proizvodnju Vision Pro naočala nakon slabe prodaje

Iako Apple službeno ne objavljuje prodajne rezultate, analitičari iz grupe IDC procjenjuju kako je u posljednjem tromjesečju prošle godine prodano svega 45.000 primjeraka . Zbog takvih okolnosti Appleov kineski partner Luxshare zaustavio je proizvodnju već početkom 2025. godine, a prodaja uređaja nikada se nije proširila izvan početnih 13 odabranih zemalja. Analitičari povlače paralele s nesretnom sudbinom Google Glassa iz 2013. godine, podsjećajući na to kako šira javnost tada nije prihvatila korisnike pametnih naočala, što se u određenoj mjeri ponavlja i s Appleovim najskupljim gadgetom.

Dok kompanija i dalje bilježi milijunske prodaje iPhonea i iPada svakog kvartala, prodaja Vision Pro uređaja s početnom cijenom od 3.500 dolara ostala je na izrazito niskim granama, piše Guardian.

Unatoč ovim preprekama, tehnološke tvrtke ne odustaju od pametnih naočala, ali značajno mijenjaju svoju strategiju. Apple je navodno pauzirao rad na idućoj generaciji naprednih VR slušalica kako bi se fokusirao na razvoj nosivih uređaja temeljenih na umjetnoj inteligenciji, dok se krajem godine očekuje tek lansiranje cjenovno pristupačnije verzije originalnog Vision Pro modela. Sličan zaokret napravio je i Mark Zuckerberg, čija je Meta počela prebacivati investicije iz projekta metaverzuma prema AI naočalama, iako njihovi Quest uređaji trenutno drže čak 80 posto tržišta zahvaljujući znatno nižoj cijeni.

Ako se ovi izvještaji pokažu točnima, rezovi u proizvodnji Vision Pro slušalica predstavljat će jedan od rijetkih komercijalnih promašaja u novijoj Appleovoj povijesti. Prilikom svečanog predstavljanja uređaja 2023. godine, Tim Cook je vizionarski najavljivao kako će se 'digitalni sadržaj stopiti s prostorom oko nas' te kako će okruženje korisnika postati beskonačno platno za rad i zabavu.

No dio potrošača odbila je visoka cijena, dok su recenzenti upozoravali na težinu, neudobnost i ograničenu praktičnu vrijednost uređaja. Zabilježeni su i slučajevi u kojima su korisnici nosili Vision Pro tijekom vožnje, što je izazvalo zabrinutost za sigurnost.

Čak i među entuzijastima prevladava dojam da Vision Pro ima nišnu primjenu i da korištenje uređaja može djelovati izolirajuće. Dodatni problem predstavlja i ograničen broj aplikacija – Apple navodi da ih trenutačno ima oko 3.000, što je neusporedivo s eksplozijom aplikacija nakon lansiranja iPhonea 2007. godine.

Analitičar Morgan Stanleyja Erik Woodring sažeo je problem ovako: 'Cijena, oblik uređaja i nedostatak aplikacija izvorno razvijenih za VisionOS glavni su razlozi zašto se Vision Pro nikada nije široko prodavao.'