Facebook ponovno proradio

Prema podacima servisa Downdetector koji prati prijave korisnika o problemima s internetskim uslugama, zabilježen je nagli porast prijava vezanih uz Facebook i Messenger. više od 40.000. Korisnici navode kako im se aplikacije ne učitavaju, poruke kasne ili se uopće ne šalju, a ne mogu pristupiti ni svojim računima iz kojih su odjavljeni.

Najveći broj prijava dolazi iz Sjedinjenih Država i Filipina, no poteškoće prijavljuju korisnici i iz drugih dijelova svijeta. Problemi su zabilježeni u više zemalja, a broj prijava nastavlja rasti.

Meta se još nije oglasila, no nakon pola sata Facebook je ponovno proradio.