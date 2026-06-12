nakon pola sata

Facebook ponovno proradio

L. Š.

12.06.2026 u 15:51

Messenger, Facebook
Messenger, Facebook Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Pixabay
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Netom prije 16 sati pao je Facebook. Brojni korisnici u Hrvatskoj i diljem svijeta prijavili su probleme s pristupom platformi. Korisnici javljaju da su odjavljeni sa svojih računa na Facebooku i da se ne mogu ponovno prijaviti. Ranije su imali poteškoća s učitavanjem sadržaja i osvježavanjem Feeda. Problemi su zabilježeni i na Facebook Messengeru, zbog čega dio korisnika ne može slati ni primati poruke. Pojedini korisnici prijavljuju poteškoće i s Instagramom, koji je također u vlasništvu Mete

Prema podacima servisa Downdetector koji prati prijave korisnika o problemima s internetskim uslugama, zabilježen je nagli porast prijava vezanih uz Facebook i Messenger. više od 40.000. Korisnici navode kako im se aplikacije ne učitavaju, poruke kasne ili se uopće ne šalju, a ne mogu pristupiti ni svojim računima iz kojih su odjavljeni.

Najveći broj prijava dolazi iz Sjedinjenih Država i Filipina, no poteškoće prijavljuju korisnici i iz drugih dijelova svijeta. Problemi su zabilježeni u više zemalja, a broj prijava nastavlja rasti.

Meta se još nije oglasila, no nakon pola sata Facebook je ponovno proradio.

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