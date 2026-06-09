Apple je konačno prigrlio AI, ali kao i uvijek – na svoj način

Appleova odmjerena taktika pristupanja bilo kojem tehnološkom novitetu reflektira se i na najnoviji niz nadogradnji koje, među ostalim, stižu ove jeseni

Stigao je WWDC 2026, a s njime i prva najava Appleova najnovijeg softvera, operativnog sustava koji će pokretati popularne uređaje te koji donosi niz značajki što ih konkurencija ima već godinama.

Biti iznenađen sigurnim pristupom je priča stara kao i vodstvo Tima Cooka jer je kompanija praktički patentirala svoj spori iteracijski dizajn koji jako rijetko donosi inovacije, ali ih izvodi na svoj jedinstven način. Najnoviji operativni sustav za iPhone, iOS 27, pored malih vizualnih pomaka, poput ljepših ikona i kontrole za zamućenost efekta stakla, u centar stavlja nedavno prilagođen Siri AI, sveobuhvatni AI sustav koji se proteže kroz ekosustav ostalih njihovih uređaja. Osnovna ideja cijele priče neka je vrsta holističkog pristupa: sve je nadograđeno, ali funkcionira tako da bi bilo što jednostavnije i, na koncu, kako bi poboljšalo i olakšalo svakodnevni život bez opterećivanja dodatnim sadržajem. Kontrola i sigurnost Ni na čije iznenađenje, najbolje performanse novih značajki dobit će oni koji su prihvatili Appleove ugrađene aplikacije, uz naglasak na 'obiteljsku' stranu priče prema kojoj najnovije sigurnosne značajke dozvoljavaju dodatnu roditeljsku kontrolu nad sadržajima koje im dijete konzumira.

Detaljniji pristup internetskim stranicama, aplikacijama i funkcijama na uređaju može se nadgledati daljinski, uz prikladno uređivanje svega od dozvoljenog vremena pred ekranom, preko razgovora s dozvoljenim kontaktima, pa sve do dozvoljenog vremena provedenog u određenim aplikacijama. Sve ovo je, u svakom zamislivom smislu osim jednog, izvrstan koncept. Roditeljske kontrole su velika priča u digitalnim krugovima i, poglavito, na sudovima diljem svijeta. Druga strana priče je preslika starog Appleova marketinškog trika jer su jednostavnošću sučelja sugerirali korisnicima da mami, tati, djedu i baki kupe iPhone. Tata, kupi mi iPhone Ovo je ista stvar, samo što su meta – klinci. Ruku na srce, apsolutno smo uvjereni da će malo koje dijete prigovarati na to da mu se kupi novi iPhone, no financijski pritisak u obliku uređaja koji u posljednjoj generaciji koštaju 1050 eura naviše nije nešto što će si svatko moći priuštiti. S druge strane, pričati o tome da je sve do Applea preskupo je kao naglašavati da je voda mokra. Hoće li roditelji zagristi novu Appleovu reklamnu udicu, ostavit ćemo vremenu, no realno – ako već imate dva ili više iPhonea u kući, kupnja još jednog puno je izvjesnija.

Druge sigurnosne mjere uključuju enkriptiranu razmjenu sadržaja među osiguranim cloud serverima i samim uređajem, čime Apple garantira da, kakve god stvari radili sa Siri AI-em, obrađeni podaci i sadržaji ostaju pod vašom kontrolom. Holistički pristup i nevidljivi procesi Siri AI naselila se u Dynamic Island na vrhu uređaja te radi sve što biste tražili od modernog AI sustava: kontekstualno pretražuje sadržaj na uređaju i internetu te može očitati sadržaje s fotografija i smisleno ih primijeniti u aplikacijama. Također može automatski promijeniti kompromitirane lozinke, govoriti na način na koji joj naredite i uplitati se u vašu uigranu rutinu s iPhoneom na najmanje nametljiv način.

Cijela stvar, naime, izgleda kao nešto rađeno da bi olakšalo stvari koje korisnici rade svaki dan, bez naglašavanja novih alata koji zahtijevaju puno učenja i prilagodbi. Konačno, tu su i poboljšane funkcije rada s fotografijama, uz očekivane značajke poput širenja kadra ili brisanja kompleksnih pozadina. Gen AI može raditi i pozadine za razgovore te koristiti motive iz baze fotografija za izradu novih slika. Konačno, tu je i novi Safari koji pomoću AI-a automatski grupira kartice u kontekstualne skupine i radi plug-inove prema tekstualnom opisu korisnika.

WWDC 2026 Izvor: Screenshot / Autor: Apple







+45 WWDC 2026 Izvor: Screenshot / Autor: Apple