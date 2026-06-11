Znanstvenici u Indijskom oceanu pronašli najstarije i najveće groblje kitova

U jugoistočnom dijelu Indijskog oceana pronađeni su fosili kitova otprije pet milijuna godina. Dosad najveće groblje kitova doseže dubine veće od sedam kilometara, što je znatno veće nego što je obično slučaj. Kako piše Guardian, uginuli kitovi najčešće potonu na dubine manje od četiri kilometara pa je ovo znanstvenicima veliki dokaz

Veliko otkriće uslijedilo je nakon što je tim istraživača iz Kine, Italije i Novog Zelanda koristio podmornicu za istraživanje područja jaraka i grebena u jugoistočnom Indijskom oceanu, poznatog kao zona loma Diamantina. Ona je nastala prije 60 do 50 milijuna godina kada su se australski i antarktički kontinent razdvajali. Groblje kitova pronašli su blizu najdublje točke zone loma Diamantina, piše Guardian.

Suautor studije sa Sveučilišta u Pisi dr. Giovanni Bianucci rekao je da ovo otkriće pokazuje da su neistražena okruženja dom vrstama i ekosustavima koji su znanosti još nepoznati. 'Također nam pokazuje da se život može prilagoditi i evoluirati čak i u ekstremnim uvjetima gdje nema svjetlosti i gdje je tlak iznimno visok, kazao je stručnjak, a prenosi isti izvor. Dodao je da je studija pružila jedinstvene informacije o stvorenjima, uključujući, kako je kazao, 'tajanstvene i teško uočljive' kljunaste kitove.

Stephen J. Godfrey iz Calvert Marine Museuma u SAD-u potvrdio je da je ovo groblje jedinstveno okriće te da bi moglo donijeti još uzbudljivih nalaza. 'Istraživanje me podsjetilo na najavu prvog filma u seriji epskih filmova', napisao je. Fosil od čak pet metra Najveći pronađeni fosil bio je dug pet metara i pripadao je antarktičkom patuljastom kitu (minke). Također su naišli na ostatke izumrlih vrsta, uključujući fosiliziranu lubanju kljunastog kita vrste Pterocetus benguelae, staru 5,3 milijuna godina, te još jednu fosiliziranu lubanju nove vrste koju su nazvali Pterocetus diamantinae, piše Guardian.