Nova Siri AI stiže na iPhone, ali ne u EU. Apple krivi Bruxelles, Komisija im nije ostala dužna

U Appleu tvrde kako je problem povezan s europskim Aktom o digitalnim tržištima (DMA), propisom kojim Europska unija nastoji ograničiti tržišnu moć velikih tehnoloških platformi i osigurati ravnopravnije uvjete za konkurenciju, piše Politico .

Nedugo nakon predstavljanja Apple je potvrdio kako nova verzija neće biti dostupna korisnicima iPhonea i iPada u Europskoj uniji. Korisnici Mac računala u EU-u ipak će dobiti pristup novim značajkama, dok će na mobilnim uređajima ostati dostupna postojeća verzija Siri. Tvrtka zasad nije objavila hoće li i kada Siri AI stići na europsko tržište.

Američki tehnološki div predstavio je u ponedjeljak na konferenciji za razvojne programere u Cupertinu redizajniranog asistenta Siri AI, koji bi trebao donijeti znatno naprednije mogućnosti temeljene na umjetnoj inteligenciji.

Nije to prvi put

Prema Appleovom tumačenju, regulatori DMA interpretiraju na način koji bi konkurentskim AI asistentima omogućio jednaku razinu pristupa sustavu kao i Siri AI. To uključuje mogućnost čitanja i slanja poruka, kupovine u ime korisnika te izvršavanje radnji kroz različite aplikacije. 'Uvjetima koje regulatori nameću konkurentski asistenti morali bi dobiti isti duboki pristup sustavu kakav ima Siri AI', poručili su iz tvrtke.

Europska komisija odbacuje takve argumente.

Glasnogovornik Komisije Thomas Regnier izjavio je kako ništa u DMA-u ne sprječava Apple da lansira nove proizvode ili usluge na europskom tržištu te da je odluka o uskraćivanju Siri AI europskim korisnicima 'Appleova i isključivo Appleova'.

Komisija navodi kako je bila u kontaktu s tvrtkom, ali da Apple nije uspio razviti rješenja za interoperabilnost koja bi zadovoljila europske standarde privatnosti i sigurnosti. Prema Regnierovim riječima, Apple je od Komisije tražio izuzeće od obveza interoperabilnosti na najmanje 18 mjeseci, što Bruxelles nije bio spreman prihvatiti.

'Takvo izuzeće onemogućilo bi konkurentskim asistentima da se natječu pod jednakim uvjetima sa Siri AI', rekao je Regnier, dodajući kako je i sam Siri AI djelomično temeljen na Googleovoj tehnologiji- 'Europsko pravo nije predmet pregovora. Komisija neće odobravati izuzeća, jednako kao što policajac neće vozača osloboditi poštivanja ograničenja brzine', poručio je.

Ovo nije prvi put da Apple zbog DMA-a odgađa uvođenje AI značajki u Europskoj uniji. Tvrtka je i 2024. godine zadržala izvan europskog tržišta dio funkcionalnosti paketa Apple Intelligence prilikom njegova predstavljanja.

Appleov direktor softverskog inženjeringa Craig Federighi rekao je kako je tvrtka 'duboko razočarana' što korisnici u Europskoj uniji neće dobiti Siri AI na iPhoneima i iPadima te dodao kako Apple namjerava nastaviti razgovore s regulatorima u nadi da će novu uslugu ipak moći ponuditi europskim korisnicima u budućnosti.