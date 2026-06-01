Hladan tuš za tech divove: Shvatili da su im zaposlenici jeftiniji od AI-a

Otkazivanje licenci za Claude Code neće utjecati na Microsoftov ugovor s Intel Foundryjem, koji uključuje ulaganje do pet milijardi američkih dolara u Anthropic i davanje korisnicima Foundryja pristupa modelima Claudea, kao ni na Anthropicovu obvezu od 30 milijardi dolara za kupnju računalnih kapaciteta u servisu Azure.

Tehnologija je brzo postala popularna. Možda i previše. Razmjeri u kojima ga zaposlenici koriste sada potiču tvrtku na zaokret.

Pristup Claude Codeu omogućili su im prvi put prije šest mjeseci. potičući tisuće svojih programera, voditelja projekata, dizajnera i drugih zaposlenika na eksperimentiranje s računalnim kodiranjem.

Microsoft je navodno počeo otkazivati ​​većinu svojih izravnih licenci za Claude Code, preusmjeravajući svoje inženjere prema korištenju GitHub Copilot CLI-ja.

Prepreka bržem usvajanju

Uberov tehnički direktor Praveen Neppalli Naga rekao je u travnju kako je ta tvrtka potrošila cijeli proračun za alate za kodiranje umjetne inteligencije za 2026. u samo četiri mjeseca. Aktivno su poticali usvajanje novih alata putem internih ljestvica rangiranja.

U tvrtci Meta Platforms su izradili ploču s najboljim rezultatima, prikladno nazvanu Claudeonomics, kako bi pratili koji radnici koriste najviše AI. Amazon tjera svoje zaposlenike na toxenmaxx, odnosno korištenje što je moguće više AI tokena.

Ali, usprkos tom trendu i pričama o renesansi ili revoluciji koju umjetna inteligencija donosi, cijena usvajanja pokazuje se kao tvrdoglavo usko grlo. Također, čini se kako bi zamjena ili povećanje ljudskog rada umjetnom inteligencijom moglo biti kompliciranija nego što su neka rana predviđanja izvorno implicirala.

Kao što je upozorio Bryan Catanzaro, potpredsjednik primijenjenog dubokog učenja u Nvidiji, troškovi računalstva su i dalje daleko su veći od troškova zaposlenika.

Pad cijena neće pomoći

Sa sustavom određivanja cijena koji se temelji na žetonima, rad postaje skuplji s većom upotrebom i boljom učinkovitošću.

Goldman Sachs je nedavno prognozirao da bi agentska umjetna inteligencija mogla dovesti do povećanja potrošnje tokena za 24 puta do 2030. godine kako potrošači i poduzeća usvoje agente umjetne inteligencije, dosegnuvši nevjerojatnih 120 kvadrilijuna tokena mjesečno.

Kako se tvrtke okreću AI agentima za povećanje produktivnosti, ukupni troškovi bi mogli naglo porasti, čak i ako cijena svakog tokena padne.