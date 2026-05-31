IT-jevci, tražite posao? Izdvojili smo nekoliko zanimljivih oglasa, evo tko zapošljava

ŽITO d.d. traži Specijalista za AI rješenja (m/ž) s višom ili visokom stručnom spremom tehničkog ili srodnog usmjerenja, poput informatike, računarstva, matematike ili poslovne informatike. Potrebno je najmanje godinu dana iskustva na sličnim poslovima te razumijevanje AI tehnologija i rada s alatima poput OpenAI-a, Claudea ili Copilota. Poslodavac nudi rad u prvoj smjeni te mogućnost profesionalnog razvoja, edukacija i stručnog usavršavanja. Prijave su otvorene do 6. lipnja.

Milenij hoteli zapošljavaju Web & Analytics Specialista (m/ž) u s iskustvom rada u području weba, digitalnog marketinga ili web analitike. Kandidati trebaju poznavati Google Analytics i druge analitičke alate te razumjeti digitalne kanale, online prodaju i korisničko iskustvo. Tvrtka nudi rad u renomiranoj hotelskoj grupaciji, sudjelovanje u razvoju digitalnih projekata i strategija te suradnju unutar velike hotelske grupacije. Prijave su otvorene do 6. lipnja.

Laser Line traži Programera za razvoj Oracle PL/SQL i Java aplikacija (m/ž) Prednost imaju kandidati s iskustvom rada u Oracle alatima i PL/SQL jeziku, kao i oni koji su usmjereni na kontinuirano usavršavanje i praćenje tehnoloških trendova. Poželjno je poznavanje Oracle APEX-a, Oracle SQL-a, Oracle BI-a, Oracle Forms i Reports alata te rada u Wordu i Excelu. Poslodavac nudi mogućnost napredovanja, rad s klijentima u internacionalnim tvrtkama te dodatne edukacije i školovanja. Prijave su otvorene do 7. lipnja.

CarPen Rebuild traži .NET Programera / .NET Developera (m/ž) s najmanje godinu dana iskustva u razvoju softvera. Potrebno je izvrsno poznavanje C# programskog jezika i .NET 8 platforme ili novijih verzija, kao i iskustvo rada s PostgreSQL ili SQL Server bazama podataka te EF Core alatom. Tvrtka nudi rad na inovativnim projektima, konkurentnu plaću, fleksibilno radno vrijeme, mogućnost hibridnog rada te kontinuirano profesionalno usavršavanje kroz edukacije i konferencije. Prijave su otvorene do 14. lipnja.

CarPen Rebuild zapošljava IT tehničara / Sistem administratora (m/ž). Kandidati trebaju imati završenu srednju ili višu stručnu spremu informatičkog usmjerenja te osnovno do srednje poznavanje administracije Windows operativnih sustava. Poželjno je razumijevanje PowerShell skriptiranja, osnovno poznavanje Microsoft Azure platforme te aktivno znanje engleskog jezika. Poslodavac nudi rad s modernim tehnologijama, mogućnost certificiranja i edukacija te ugodno i poticajno radno okruženje. Prijave su otvorene do 14. lipnja.

Cjelokupnu ponudu aktivnih oglasa za posao možeš pronaći na portalu MojPosao. Najnovije oglase, vijesti i savjete iz svijeta tržišta rada potraži i na MojPosao LinkedIn profilu.