Novi udarac iz Washingtona: Zatvorena 'rupa' kroz koju je Kina dolazila do ključne tehnologije

Ograničenja se ne odnose samo na izravni izvoz u Kinu, nego i na tvrtke u inozemstvu koje imaju sjedište ili matičnu kompaniju u Kini, priopćio je američki Ured za industriju i sigurnost u novim smjernicama objavljenima u nedjelju na internetskoj stranici Ministarstva trgovine.

U utrci za razvoj umjetne inteligencije, čipovi američke tvrtke Nvidia smatraju se ključnima. Američki predsjednik Donald Trump uveo je trgovinska ograničenja prema Kini koja obuhvaćaju najmoćnije proizvode Nvidije. Nova mjera sugerira da Washington zadržava čvrst stav prema Pekingu, iako je Trump nedavno nastojao uspostaviti skladnije odnose s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.

Nvidia je nedavno pokušala ponovno učvrstiti svoju poziciju na kineskom tržištu. Tvrtka je ondje nekoć ostvarivala milijarde dolara prihoda, prije nego što su napetosti između Washingtona i Pekinga gotovo zaustavile poslovanje. Za Nvidiju, najvrjedniju tvrtku na svijetu, odnosi s Kinom imaju velik financijski značaj. Glavni izvršni direktor Jensen Huang ranije je kinesko tržište AI čipova opisao kao priliku vrijednu više milijardi dolara.