Misterij T-rexovih ruku: Znanstvenici otkrili zašto su strašni predatori žrtvovali udove zbog moćne glave

Dinosauri su se prvi put pojavili prije otprilike 230 milijuna godina u razdoblju trijasa, a zatim su dominirali krajolikom jurskog i krednog razdoblja prije nego što ih je prije 66 milijuna godina izbrisao udar asteroida . Najraniji teropodi imali su dobro razvijene ruke korisne za savladavanje plijena, ali to se promijenilo nakon pojave sve većih dinosaura biljojeda, uključujući dugovrate sauropode.

Znanstvenici su identificirali pet loza teropoda - dvonožne skupine koja obuhvaća sve dinosaure mesoždere kod kojih se ovaj fenomen neovisno pojavio, naglašavajući evolucijske prednosti koje su potaknule te osobine. T-rexovi prednji udovi dugo su bili predmet fascinacije , a pojavili su se i online memovi koji ismijavaju nemogućnost zastrašujućeg predatora da plješče, češka si nos ili izvodi sklekove.

'Veličina tijela dinosaura znatno se povećala od trijasa do kraja krede, pa je vjerojatno da je povećanje veličine tijela navelo neke teropode da u lovu koriste glavu više nego udove. Prednji udovi su zapravo postali suvišni u lovu', rekao je Charlie Scherer, doktorand paleontologije na UCL-u (University College London) i glavni autor studije objavljene u časopisu Proceedings of the Royal Society B.

'Prirodna selekcija djelovat će na osobine koje životinji omogućuju preživljavanje i napredak u njenom ekosustavu. Ako to znači žrtvovanje veličine ruku za jaču glavu, koja je primarno oružje životinje, onda će se to vjerojatno dogoditi', dodao je Scherer.

Znanstvenici su otkrili da je robusnost lubanje usko povezana sa smanjenjem prednjih udova. Loze teropoda kojima se ovo dogodilo bili su tiranosauri, karharodontosauri, megalosauri, ceratosauri i abelisauri.

Neke loze velikih teropoda poput Spinosaurusa iz kredne Afrike i Megaraptora iz kredne Južne Amerike zadržale su duge i snažne ruke. Ovi teropodi 'imaju nevjerojatno velike i pokretne ruke za svoju veličinu tijela, što sugerira istaknutiju ulogu u lovu u usporedbi s nečim poput T-rexa', rekao je Scherer.

Mali teropodi su također zadržali funkcionalnost ruku, uključujući i lozu iz koje su se razvile ptice. Za teropode poput T-rexa, znanstvenici nisu sigurni koju su funkciju imali mali prednji udovi. Ne samo da mu se smanjila duljina i snaga ruku, već je zadržao samo dva prsta na rukama.

'Potencijalno nisu ništa činili s njima - bili su jednostavno beskorisni. To postavlja pitanje: zašto su imali sitne ruke, umjesto da ih nemaju uopće? Ako su sitne ruke još uvijek tu, onda je moguće da još uvijek zadržavaju neku vrstu funkcije koje nismo svjesni', rekao je paleontolog na UCL-u i koautor studije Paul Upchurch.