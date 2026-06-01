Zasjeli na vrh: Anthropic je sada najvrjedniji AI startup na svijetu

Takav razvoj događaja mogao bi imati implikacije na najavljene javne ponude dionica njihovih tržišnih suparnika, kao što su OpenAI i SpaceX
Anthropic je prikupio investicije vrijedne 65 milijardi američkih dolara, uz procjenu vrijednosti od 965 milijardi dolara. Time su pretekli OpenAI i postali najvrjedniji startup umjetne inteligencije na svijetu. Investicijsku rundu predvodili su Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks i Sequoia Capital.
Sve do razmjerno nedavno Anthropic se smatralo manjim igračem u globalnoj utrci naoružanja umjetne inteligencije. Do preokreta je došlo nakon što su velika poduzeća počela prihvaćati njegove proizvode, a pomoglo je i objavljivanje pomoćnika za računalno kodiranje krajem prošle godine.
Takav razvoj događaja mogao bi imati implikacije na najavljene javne ponude dionica njihovih tržišnih suparnika, kao što su OpenAI i SpaceX. Osim što je svoje poslovanje više usmjerio prema poduzećima i uslugama kodiranja od nekih svojih konkurenata usmjerenih prema potrošačima, Anthropic se također predstavio kao tvrtka koja je više usmjerena na sigurnost.
Utjecajna sila na američkim izborima
Jedan od suosnivača Anthropica bio je nazočan ranije ovog mjeseca kada je papa Lav XIV. izdao encikliku u kojoj je upozorio na opasnosti umjetne inteligencije i pozivala na obuzdavanje tehnologije. Tvrtka je i dalje u pravnoj bitki s Pentagonom nakon što je ranije ove godine odbila ukloniti zaštitne mjere koje bi omogućile korištenje Claudea za masovni domaći nadzor ili autonomne sustave oružja.
Američka vlada je navodno koristila Claudea za vojne operacije, uključujući raketne napade na Iran i zarobljavanje Nicolása Madura, venezuelanskog predsjednika.
Bijela kuća bila je prisiljena donekle ublažiti svoj sukob s Anthropicom posljednjih tjedana, nakon što ta tvrtka nije sa širom javnosti podijelila svoj novi model Mythos zbog zabrinutosti oko kibernetičke sigurnosti. Ta je epizoda izazvala geopolitičku krizu manjeg razmjera zbog zabrinutosti oko moguće ugroženosti financijskih sustava i kritične infrastrukture, a također je potaknula poziv potpredsjednika SAD-a JD Vancea čelnicima AI tvrtki na suradnju.
Anthropic bi dodatno trebao biti utjecajna sila na nadolazećim američkim izborima, ulažući milijune u lobiranje za zakonodavstvo koje je u skladu s njegovim stavovima o reguliranju umjetne inteligencije.
Tvrtka je pozvala na veći vladin nadzor nad tehnologijom, raskinuvši s drugim liderima tehnološke industrije i OpenAI-jem koji zagovaraju labaviji regulatorni okvir. Procjena vrijednosti tvrtke naglašava enormne količine novca koje pritječu u industriju umjetne inteligencije. OpenAI je prikupio 122 milijardi dolara u ožujku, uz procjenu vrijednosti od 852 milijardi dolara, piše Guardian.