Zasjeli na vrh: Anthropic je sada najvrjedniji AI startup na svijetu

Anthropic je prikupio investicije vrijedne 65 milijardi američkih dolara, uz procjenu vrijednosti od 965 milijardi dolara. Time su pretekli OpenAI i postali najvrjedniji startup umjetne inteligencije na svijetu. Investicijsku rundu predvodili su Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks i Sequoia Capital.

Sve do razmjerno nedavno Anthropic se smatralo manjim igračem u globalnoj utrci naoružanja umjetne inteligencije. Do preokreta je došlo nakon što su velika poduzeća počela prihvaćati njegove proizvode, a pomoglo je i objavljivanje pomoćnika za računalno kodiranje krajem prošle godine.

Takav razvoj događaja mogao bi imati implikacije na najavljene javne ponude dionica njihovih tržišnih suparnika, kao što su OpenAI i SpaceX. Osim što je svoje poslovanje više usmjerio prema poduzećima i uslugama kodiranja od nekih svojih konkurenata usmjerenih prema potrošačima, Anthropic se također predstavio kao tvrtka koja je više usmjerena na sigurnost.