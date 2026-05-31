Novi kineski put prema Europi? Lukavi plan Pekinga zaobilazi carine i otvara prolaz moćnoj industriji

Europski povjerenik za trgovinu Maroš Šefčovič upozorio je kako su ulaganja u Maroko dio šire kineske strategije kojom pokušava riješiti problem viška industrijskih kapaciteta u vlastitom gospodarstvu. 'To postaje velik, velik problem za europsko gospodarstvo', rekao je Šefčovič za Financial Times.

Iza investicijskog vala koji Maroko predstavlja kao veliku razvojnu priliku, u Bruxellesu su sve zabrinutiji. Europska unija strahuje da bi ta sjevernoafrička država mogla postati platforma preko koje će kineske kompanije zaobilaziti europske carine i preplaviti tržište subvencioniranom robom.

Prema nacrtima i dokumentima u koje je FT imao uvid, Europska komisija već pojačava trgovinske zaštitne mjere protiv Kine, ali i protiv zemalja koje bi mogle služiti kao posrednici za kineski izvoz prema Europi. Bruxelles je prošle godine zaključio da su aluminijski kotači proizvedeni u Maroku bili 'nepošteno subvencionirani' i od strane Rabata i od strane Pekinga, uključujući kineske infrastrukturne projekte u okviru inicijative Pojas i put.

EU pokušava razlikovati legitimnu industrijsku suradnju između Kine i Maroka od pokušaja zaobilaženja europskih carina. Problem komplicira i činjenica da su velike europske automobilske kompanije poput Renault i Stellantis već prisutne u Maroku te ondje imaju velike proizvodne pogone.

Europska unija prošle je godine uvela carine do 45 posto na kineska električna vozila. OECD procjenjuje da Kina subvencionira industriju između tri i osam puta više od država članica te organizacije, često kroz povoljne kredite koje je teško pratiti i sankcionirati, piše Financial Times

Kineske kompanije, međutim, tvrde da je Maroko logičan dio europskog opskrbnog lanca za električna vozila.

Kineske investicije u Maroko

Junjie Cai, direktor projekta kineskog proizvođača kočnica APG, rekao je da će njihova nova tvornica vrijedna 70 milijuna dolara, koja se ove godine otvara u Tanger Tech zoni, kombinirati lokalnu radnu snagu i sirovine s kineskom tehnologijom i opskrbom. 'Europske, marokanske i kineske kompanije mogu dijeliti koristi ove suradnje. To također omogućuje opskrbu europskih tvornica po konkurentnim cijenama', rekao je Cai.

APG je samo jedna od gotovo deset kineskih kompanija koje već posluju ili grade pogone u toj zoni. Tvornica tvrtke Sentury Tire već radi, dok BTR New Material Group, najveći svjetski proizvođač anodnih materijala za baterije, gradi vlastiti pogon.

U drugim dijelovima Maroka kineske investicije su još veće. Tvrtka Gotion High-tech gradi gigatvornicu vrijednu 1,3 milijarde dolara u Kenitri, oko 200 kilometara južno od Tangera. Zanimljivo je da je četvrtina te kompanije u vlasništvu njemačkog automobilskog diva Volkswagen.

Predsjednik Marokansko-kineskog poslovnog vijeća Mehdi Laraki rekao je kako od pandemije covida gotovo svaki tjedan u Maroko stižu dvije do tri kineske poslovne delegacije zainteresirane za ulaganja.

Maroko stranim investitorima nudi niz pogodnosti: petogodišnje oslobađanje od poreza na dobit, mladu radnu snagu, pristup zelenoj energiji koja može pomoći pri smanjenju europskih ugljičnih davanja te pristup tržištu od 2,5 milijardi potrošača kroz oko 50 sporazuma o slobodnoj trgovini, uključujući one s Europskom unijom i SAD-om.

Ti su sporazumi ono što privlači kineske kompanije. Konzultantska kuća Fitch Solutions navodi kako kineske tvrtke 'premještanjem proizvodnje bliže europskom tržištu' pokušavaju smanjiti rizike povezane s carinama.

Marokanski ministar trgovine Ryad Mezzour izjavio je prošle godine da zemlja do kraja 2026. želi imati 'potpuni proizvodni lanac' s kapacitetom za proizvodnju do 500 tisuća električnih vozila godišnje.