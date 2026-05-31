Novi kineski put prema Europi? Lukavi plan Pekinga zaobilazi carine i otvara prolaz moćnoj industriji

Na brdima iznad marokanskog lučkog grada Tangera niče golema industrijska zona koja bi mogla postati jedna od ključnih točaka kineskog prodora u europsku automobilski industriju. No dok kineske kompanije ondje grade tvornice autodijelova i baterijskih komponenti za električna vozila, Bruxelles brine da Maroko postaje 'stražnja vrata' za kinesku robu prema Europskoj uniji, pišu Peter Foster i Andy Bounds za Financial Times
Iza investicijskog vala koji Maroko predstavlja kao veliku razvojnu priliku, u Bruxellesu su sve zabrinutiji. Europska unija strahuje da bi ta sjevernoafrička država mogla postati platforma preko koje će kineske kompanije zaobilaziti europske carine i preplaviti tržište subvencioniranom robom.
Europski povjerenik za trgovinu Maroš Šefčovič upozorio je kako su ulaganja u Maroko dio šire kineske strategije kojom pokušava riješiti problem viška industrijskih kapaciteta u vlastitom gospodarstvu. 'To postaje velik, velik problem za europsko gospodarstvo', rekao je Šefčovič za Financial Times.
Prema nacrtima i dokumentima u koje je FT imao uvid, Europska komisija već pojačava trgovinske zaštitne mjere protiv Kine, ali i protiv zemalja koje bi mogle služiti kao posrednici za kineski izvoz prema Europi. Bruxelles je prošle godine zaključio da su aluminijski kotači proizvedeni u Maroku bili 'nepošteno subvencionirani' i od strane Rabata i od strane Pekinga, uključujući kineske infrastrukturne projekte u okviru inicijative Pojas i put.
EU pokušava razlikovati legitimnu industrijsku suradnju između Kine i Maroka od pokušaja zaobilaženja europskih carina. Problem komplicira i činjenica da su velike europske automobilske kompanije poput Renault i Stellantis već prisutne u Maroku te ondje imaju velike proizvodne pogone.
Europska unija prošle je godine uvela carine do 45 posto na kineska električna vozila. OECD procjenjuje da Kina subvencionira industriju između tri i osam puta više od država članica te organizacije, često kroz povoljne kredite koje je teško pratiti i sankcionirati, piše Financial Times
Kineske kompanije, međutim, tvrde da je Maroko logičan dio europskog opskrbnog lanca za električna vozila.
Kineske investicije u Maroko
Junjie Cai, direktor projekta kineskog proizvođača kočnica APG, rekao je da će njihova nova tvornica vrijedna 70 milijuna dolara, koja se ove godine otvara u Tanger Tech zoni, kombinirati lokalnu radnu snagu i sirovine s kineskom tehnologijom i opskrbom. 'Europske, marokanske i kineske kompanije mogu dijeliti koristi ove suradnje. To također omogućuje opskrbu europskih tvornica po konkurentnim cijenama', rekao je Cai.
APG je samo jedna od gotovo deset kineskih kompanija koje već posluju ili grade pogone u toj zoni. Tvornica tvrtke Sentury Tire već radi, dok BTR New Material Group, najveći svjetski proizvođač anodnih materijala za baterije, gradi vlastiti pogon.
U drugim dijelovima Maroka kineske investicije su još veće. Tvrtka Gotion High-tech gradi gigatvornicu vrijednu 1,3 milijarde dolara u Kenitri, oko 200 kilometara južno od Tangera. Zanimljivo je da je četvrtina te kompanije u vlasništvu njemačkog automobilskog diva Volkswagen.
Predsjednik Marokansko-kineskog poslovnog vijeća Mehdi Laraki rekao je kako od pandemije covida gotovo svaki tjedan u Maroko stižu dvije do tri kineske poslovne delegacije zainteresirane za ulaganja.
Maroko stranim investitorima nudi niz pogodnosti: petogodišnje oslobađanje od poreza na dobit, mladu radnu snagu, pristup zelenoj energiji koja može pomoći pri smanjenju europskih ugljičnih davanja te pristup tržištu od 2,5 milijardi potrošača kroz oko 50 sporazuma o slobodnoj trgovini, uključujući one s Europskom unijom i SAD-om.
Ti su sporazumi ono što privlači kineske kompanije. Konzultantska kuća Fitch Solutions navodi kako kineske tvrtke 'premještanjem proizvodnje bliže europskom tržištu' pokušavaju smanjiti rizike povezane s carinama.
Marokanski ministar trgovine Ryad Mezzour izjavio je prošle godine da zemlja do kraja 2026. želi imati 'potpuni proizvodni lanac' s kapacitetom za proizvodnju do 500 tisuća električnih vozila godišnje.
Stražnji ulaz kineske robe u Europu?
Marokanske vlasti odbacuju optužbe da njihove posebne gospodarske zone služe kao stražnji ulaz kineske robe u Europu.
'Znamo da EU raspravlja o industrijskoj politici, ali vjerujemo da Maroko može biti jedan od njezinih najboljih partnera. To može biti dobitna kombinacija za obje strane', rekao je Yassine Elahyani iz Marokanske agencije za razvoj ulaganja i izvoza.
Elahyani je pritom upozorio kineske investitore da moraju poštovati pravila podrijetla robe kako bi proizvodi mogli bez carina ulaziti na tržište EU-a.
Ipak, analitičari upozoravaju da bi razmjeri kineskih ulaganja mogli predstavljati ozbiljan izazov za europske industrijske politike. Konzultantska kuća Rhodium Group procjenjuje da je od pandemije u Maroku najavljeno oko šest milijardi dolara kineskih ulaganja.
Ahmed Aboudouh iz londonskog think tanka Chatham House smatra da nestabilnost na Bliskom istoku povećava atraktivnost južnog Mediterana za kineske investitore.
'Kina ima kapacitet dominirati cijelim vertikalnim opskrbnim lancem - od prerade fosfata koji se koristi u proizvodnji baterija, a kojih Maroko ima ogromne rezerve, do tvornica baterija, cesta, željeznica i luka. Upravo to brine Europsku uniju', rekao je Aboudouh.
Najveći trgovinski partner
Bruxelles pritom ne može ignorirati važnost Maroka. Europska unija najveći je trgovinski partner te zemlje, a više od trećine marokanskog izvoza - vrijednog više od 26 milijardi eura tijekom 2025. - završava upravo na europskom tržištu. Više od polovice tog izvoza otpada na strojeve i prometni sektor.
Bob Savic iz londonskog Global Policy Institutea smatra da slučaj aluminijskih kotača jasno pokazuje kinesku strategiju korištenja Maroka kao mosta prema Europi za industrijske proizvode srednje vrijednosti.
'Kineske komponente šalju se u sjevernu Afriku, ondje prolaze ograničenu preradu i zatim se izvoze u EU kroz povlaštene trgovinske sporazume', rekao je Savic, dodajući da rast europskih carina dodatno potiče takvo preusmjeravanje proizvodnje.
U Bruxellesu se sada vodi rasprava hoće li Maroko biti tretiran kao 'europski partner' unutar novog Industrial Accelerator Acta, zakona kojim Europska komisija želi zaštititi svoju industrijsku bazu. Ako zakon bude usvojen, dio javnih natječaja mogao bi biti rezerviran samo za automobile i druge proizvode s europskim sadržajem.
Europsko udruženje dobavljača automobilske industrije Clepa već lobira za strože mjere protiv subvencija i zaobilaženja carina preko trećih zemalja.
Dok Bruxelles raspravlja o zaštiti vlastite industrije, gradnja u Tanger Techu nastavlja se punom brzinom. Za razliku od nekih drugih dijelova Afrike, kineska prisutnost izvan industrijske zone zasad je relativno ograničena jer Maroko inzistira na zapošljavanju lokalne radne snage.
'Ne razumijem zašto se itko žali'
Ipak, kineski trag sve je vidljiviji. U obližnjem selu, između jednostavnih kuća i prašnjavih cesta, otvoreni su restorani u kojima kineski radnici jedu između smjena.
U restoranu Roi des Nouilles - 'Kralj rezanaca' - konobar Soussi Abd Chafi kaže da lokalno stanovništvo zasad pozdravlja dolazak kineskih investitora. 'Kineski šef je dobar. Još učim kuhati kinesku hranu, a industrijski park donosi posao Maroku', rekao je.
S druge strane, kineski investitori ne skrivaju da Europu vide kao glavno tržište. 'Neki imaju jedne prednosti, drugi neke druge. Trebamo surađivati. Ovo je globalno tržište', rekao je Leo Luo iz tvrtke Holley Global, jednog od developera industrijskih zona. 'Kina danas proizvodi kvalitetne proizvode po pravoj cijeni. Ne razumijem zašto se itko žali', dodao je.