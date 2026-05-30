Važan iskorak: Znanstvenici došli do velikog otkrića u liječenju raka dojke

Desetljećima žene oboljele od raka dojke nisu imale puno izbora. Sada su znanstvenici razvili genomski test koji može prepoznati tko treba kemoterapiju, a tko ne, prenosi Guardian, navodeći da je riječ o važnom iskoraku

Liječenje raka dojke često donosi i nuspojave kemoterapija poput opadanja kose, mučnine i umora te je riječ o iscrpljujućem razdoblju za pacijentice. No kako piše Guardian, rezultati međunarodnog istraživanja pokazuju da bi milijuni žena mogli sigurno izbjeći kemoterapiju, bez povećanja rizika povratka raka, čime bi se poštedjele tih nuspojava. Nalazi će biti predstavljeni na najvećoj svjetskoj konferenciji o raku, godišnjem sastanku Američkog društva za kliničku onkologiju u Chicagu u subotu.

Istraživanje pod nazivom Optima vodi University College London te su istraživači pratili više od 4000 pacijentica kojima je nedavno dijagnosticiran rak dojke u Ujedinjenom Kraljevstvu, Norveškoj, Švedskoj, Australiji, Novom Zelandu i Tajlandu. Pokazalo je da se pacijentice s niskim rezultatom na genomskom testu mogu sigurno liječiti samo hormonskom terapijom. Dvije skupine, važni rezultati Kako sažimaju, sudionice su podijeljene u dvije skupine. U standardnoj skupini pacijentice su primale kemoterapiju, a zatim hormonsku terapiju. U drugoj skupini tumori su analizirani genomskim testom. Pacijentice s visokim rezultatom primale su kemoterapiju i hormonsku terapiju, dok su one s niskim rezultatom liječene samo hormonskom terapijom. Radioterapija i ostali tretmani primjenjivani su jednako u obje skupine.

Rezultati su pokazali da su ishodi u drugoj skupini bili gotovo identični bez obzira na to je li kemoterapija primijenjena ili ne, prenose. Pet godina nakon liječenja, kod 95% pacijentica koje su primale kemoterapiju i hormonsku terapiju rak se nije vratio, dok je 94% onih koje su preskočile kemoterapiju također bilo živo i bez povratka bolesti. To sugerira da za pacijentice s niskim rezultatom kemoterapija donosi malo ili nimalo dodatne koristi, što znači da je mogu sigurno izbjeći, navode. Jedna sudionica istraživanja izjavila je za Guardian da joj je mogućnost izbjegavanja kemoterapije bila 'kao Božić'. Devet godina nakon dijagnoze, zdrava je i vodi aktivan život. Profesor Rob Stein, voditelj istraživanja i profesor onkologije dojke na UCL-u, rekao je da Optima rješava dugogodišnji izazov u liječenju raka dojke, odnosno kako prepoznati kome kemoterapija zaista koristi, a kome ne.