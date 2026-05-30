GENOMSKI TEST

Važan iskorak: Znanstvenici došli do velikog otkrića u liječenju raka dojke

I.H.

30.05.2026 u 10:31

Rak dojke najčešća je zloćudna bolest kod žena Izvor: Profimedia / Autor: Rui Vieira / PA Images / Profimedia
Desetljećima žene oboljele od raka dojke nisu imale puno izbora. Sada su znanstvenici razvili genomski test koji može prepoznati tko treba kemoterapiju, a tko ne, prenosi Guardian, navodeći da je riječ o važnom iskoraku

Liječenje raka dojke često donosi i nuspojave kemoterapija poput opadanja kose, mučnine i umora te je riječ o iscrpljujućem razdoblju za pacijentice. No kako piše Guardian, rezultati međunarodnog istraživanja pokazuju da bi milijuni žena mogli sigurno izbjeći kemoterapiju, bez povećanja rizika povratka raka, čime bi se poštedjele tih nuspojava.

Nalazi će biti predstavljeni na najvećoj svjetskoj konferenciji o raku, godišnjem sastanku Američkog društva za kliničku onkologiju u Chicagu u subotu.

Istraživanje pod nazivom Optima vodi University College London te su istraživači pratili više od 4000 pacijentica kojima je nedavno dijagnosticiran rak dojke u Ujedinjenom Kraljevstvu, Norveškoj, Švedskoj, Australiji, Novom Zelandu i Tajlandu. Pokazalo je da se pacijentice s niskim rezultatom na genomskom testu mogu sigurno liječiti samo hormonskom terapijom.

Dvije skupine, važni rezultati

Kako sažimaju, sudionice su podijeljene u dvije skupine. U standardnoj skupini pacijentice su primale kemoterapiju, a zatim hormonsku terapiju. U drugoj skupini tumori su analizirani genomskim testom.

Pacijentice s visokim rezultatom primale su kemoterapiju i hormonsku terapiju, dok su one s niskim rezultatom liječene samo hormonskom terapijom. Radioterapija i ostali tretmani primjenjivani su jednako u obje skupine.

Rak dojke Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Freepik

Rezultati su pokazali da su ishodi u drugoj skupini bili gotovo identični bez obzira na to je li kemoterapija primijenjena ili ne, prenose. Pet godina nakon liječenja, kod 95% pacijentica koje su primale kemoterapiju i hormonsku terapiju rak se nije vratio, dok je 94% onih koje su preskočile kemoterapiju također bilo živo i bez povratka bolesti. To sugerira da za pacijentice s niskim rezultatom kemoterapija donosi malo ili nimalo dodatne koristi, što znači da je mogu sigurno izbjeći, navode.

Jedna sudionica istraživanja izjavila je za Guardian da joj je mogućnost izbjegavanja kemoterapije bila 'kao Božić'. Devet godina nakon dijagnoze, zdrava je i vodi aktivan život.

Profesor Rob Stein, voditelj istraživanja i profesor onkologije dojke na UCL-u, rekao je da Optima rješava dugogodišnji izazov u liječenju raka dojke, odnosno kako prepoznati kome kemoterapija zaista koristi, a kome ne.

Žene se poziva na preventivne preglede Izvor: Pixsell / Autor: Luka Antunac/PIXSELL

'Naši rezultati pokazuju da mnoge pacijentice mogu sigurno izbjeći kemoterapiju bez ugrožavanja ishoda liječenja', kazao je, a prenosi Guardian. To bi, prema njegovim riječima, trebalo rezultirati više učinkovitim korištenjem resursa

Test Prosigna, koji proizvodi globalna dijagnostička tvrtka Veracyte, analizira aktivnost 50 gena u tumorskom tkivu. Određuje molekularni podtip i daje rezultat koji pokazuje rizik povratka raka dojke u sljedećih deset godina, pomažući liječnicima da odluče je li kemoterapija potrebna.

Podsjetimo, prema najnovijim podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, rak dojke najčešći je oblik raka u žena u Hrvatskoj, s 3293 nova slučaja u 2023. godini, dok je u 2024. od te bolesti umrlo 697 žena. Najčešće se javlja nakon 50. godine života, no bilježi se i kod mlađih žena, a u manjem broju slučajeva pogađa i muškarce.

Stručnjaci naglašavaju da se redovitim pregledima, uključujući samopregled, mamografiju i ultrazvuk, rak dojke može otkriti u ranoj fazi, kada su šanse za izlječenje veće od 90 posto, zbog čega je odaziv na preventivne programe ključan za smanjenje smrtnosti.

