Šef europskog AI diva proturječi Papi: 'Ne možemo si to priuštiti'

'Svi smo za mir, ali ako pogledate naše suparnike i protivnike u svijetu, oni koriste umjetnu inteligenciju... Sve dok imamo protivnike koji prijete, a oni prijete, moramo imati svoje sposobnosti', rekao je Mensch.

Glavni izvršni direktor Mistrala Arthur Mensch osporio je nedavni poziv pape Lava XIV. na 'razoružavanje' umjetne inteligencije. Tvrdi da si Europa ne može priuštiti zaostajanje za američkim tehnološkim divovima u utrci za naprednom umjetnom inteligencijom.

Mistral je najavio gradnju novog podatkovnog centra snage 10 megavata u blizini Pariza te su potpisani novi ugovori s europskim divovima Airbusom i BMW-om.

U međuvremenu se papa Lav XIV. u svojoj prvoj enciklici osvrnuo na umjetnu inteligenciju. Spomenuo je više tema, od deepfakeova i AI robota do utjecaja tehnologije na tržište rada i ratovanje. 'U eri umjetne inteligencije, kada je ljudsko dostojanstvo ugroženo novim oblicima dehumanizacije, naša je hitna dužnost ostati duboko ljudski', napisao je Papa u dokumentu nazvanom 'Magnifica humanitas'.

Mensch je uvjeren da Mistral i Europa općenito moraju razviti i koristiti opću umjetnu inteligenciju i superinteligenciju kao pitanje geopolitičke sigurnosti.

'Vrlo brzo u budućnosti vjerojatno ćemo vidjeti opću umjetnu inteligenciju ili superinteligenciju, stoga je vrlo važno da imamo pristup tim modelima i u Europi. Ako ne budemo imali pristup tome, mislim da možemo samo zamisliti koliko će biti loše', rekao je ranije ovog tjedna Guillaume Lample, suosnivač i glavni znanstvenik Mistrala.

Lample je inzistirao na tome da bi pojava ovih naprednih modela mogla dovesti do lijeka za rak i drugih velikih znanstvenih otkrića, čemu Europa ne bi mogla imati pristup ako ne bude imala svoju umjetnu superinteligenciju.

Odmak od Amerike

Neprijateljski nastrojena vanjska politika administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa potaknula je europske čelnike na veću neovisnost o američkoj tehnologiji.

Francuska vlada najavila je da će prestati koristiti američke platforme za videokonferencije poput Microsoft Teamsa i Zooma te se prebaciti na francusku platformu Visio. Potpisali su i sporazum prema kojem će francuske oružane snage koristiti Mistralove modele i softver.

Ostatak Europe također želi postati tehnološki neovisniji. Europska komisija navodno radi na zakonodavstvu usmjerenom na promicanje tehnološkog suvereniteta diljem bloka, a očekuje se da će taj paket biti predstavljen 3. lipnja.

Menschov argument odjek je stava SAD-a posljednjih godina, prema kojem je utrka u razvoju AI-a neminovna da bi se održao korak s Kinom, što je pitanje nacionalne sigurnosti.

Najjači kineski laboratoriji za umjetnu inteligenciju uvelike su se oslanjali na otvorena izdanja dok vodeći američki laboratoriji i dalje uglavnom drže svoje najbolje sustave zatvorenima, piše Gizmodo.